Как защититься от взрыва при работе с газовой плитой?

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Газовая плита — одни из самых опасных предметов в доме. Но без нее никуда, устанавливать электроплиту в квартире с газоснабжением совершенно не выгодно, очень дорого. К тому же источники газовой опасности в квартирах соседей все равно останутся. Но меры собственной безопасности при эксплуатации газовой плиты соблюдать нужно обязательно. Вполне возможно, что именно они уберегут вас от взрыва бытового газа.

Меры безопасности

Постарайтесь оградить прибор от маленьких детей. Для этого можно установить защитный экран около ручек газовой плиты. Или предохраняющие колпаки на них.

Газовые устройства ни в коем случае нельзя использовать в роли отопительных приборов, над ними нельзя сушить белье, грибы и так далее.

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Около плиты нельзя располагать легковоспламеняющиеся предметы, держать аэрозоли, зажигалки и прочее.

Между стенками плиты и мебели должны быть небольшие зазоры, чтобы обеспечивать естественную вентиляцию. Это нужно, чтобы плита и духовка не перегревались.

Нельзя закрывать системы подвода газа к плите фальшь стенками, убирать их в короба. К трубам и вентилям должен быть свободный доступ.

Следите за шлангом, идущим к плите, он не должен быть пережат, скручен.

Когда уходите из дома или на ночь, перекрывайте вентиль подачи газа к плите.

Нельзя закрывать вентиляционные решетки на кухне. Газ в два раза легче воздуха, он поднимается вверх и уходит по вентиляционным трубам, нельзя перекрывать ему путь. При исправно работающей вентиляции накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу.

Держите плиту в чистоте, конфорки рекомендуется регулярно чистить.

Не оставляйте зажженную плиту без присмотра, особенно когда готовите что-то на медленном огне.

Современные системы защиты

Новейшие газовые плиты снабжены полезными функциями, в том числе повышающими безопасность бытовой техники. Одна из самых важных — газ-контроль. Этот контроллер перекрывает подачу газа к конфорке, если пламя по каким-то причинам погасло. То есть теперь можно не бояться сбежавших молока или кофе на конфорку, но следить за плитой все-таки необходимо.

Электроподжиг. Устройство зажигания с помощью электрической искры, без спичек и зажигалок. Главным образом нужно для удобства и чтобы не обжечься в процессе поджига.

Защита от детей. Производители устанавливают защитные колпаки на ручки поджига плиты. Есть также специальные кнопки, которые блокируют все функции плиты, чтобы ими не воспользовались дети.

Сигналы об опасности

— Хлопки и вспышки при включении газовой конфорки.

— Гудение и неровный огонь.

— Изменение цвета пламени: огонь должен быть голубым с всполохами желтых языков пламени.

— Шипение, отрыв газа от конфорки говорят об избытке воздуха в системе.

Как выявить утечку

Есть старый народный способ: смочить места стыков газовых коммуникаций мыльной водой. В месте утечки будут образовываться мыльные пузырьки.

Также утечку газа можно почувствовать по запаху.

На самом деле бытовой газ не имеет запаха, но в него добавляют специальное вещество с характерным запахом, именно аромат этилмеркаптана мы принимаем за «запах газа».

Но, к сожалению, небольшую утечку газа можно не учуять, а даже 5 процентов газа в воздухе уже ведет к сильному отравлению и грозит взрывом. К тому же у многих людей сейчас проблемы с обонянием, поэтому особенно полагаться на запах газа не получится. Лучше своевременно проверять оборудование.

Ни в коем случае

Не пытайтесь искать утечку в плите или в газопроводе с помощью горящей спички.

Не пытайтесь чинить газовую плиту самостоятельно, также нельзя самому пытаться подключить новую плиту или вызывать специалиста «подешевле». Только сертифицированным мастерам можно доверять.

Что делать, если пахнет газом