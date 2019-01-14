Как защититься от взрыва при работе с газовой плитой?
Рассказываем об элементарных мерах безопасности.
Рассказываем об элементарных мерах безопасности.
Постарайтесь оградить прибор от маленьких детей. Для этого можно установить защитный экран около ручек газовой плиты. Или предохраняющие колпаки на них.
Газовые устройства ни в коем случае нельзя использовать в роли отопительных приборов, над ними нельзя сушить белье, грибы и так далее.
Около плиты нельзя располагать легковоспламеняющиеся предметы, держать аэрозоли, зажигалки и прочее.
Между стенками плиты и мебели должны быть небольшие зазоры, чтобы обеспечивать естественную вентиляцию. Это нужно, чтобы плита и духовка не перегревались.
Нельзя закрывать системы подвода газа к плите фальшь стенками, убирать их в короба. К трубам и вентилям должен быть свободный доступ.
Следите за шлангом, идущим к плите, он не должен быть пережат, скручен.
Когда уходите из дома или на ночь, перекрывайте вентиль подачи газа к плите.
Нельзя закрывать вентиляционные решетки на кухне. Газ в два раза легче воздуха, он поднимается вверх и уходит по вентиляционным трубам, нельзя перекрывать ему путь. При исправно работающей вентиляции накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу.
Держите плиту в чистоте, конфорки рекомендуется регулярно чистить.
Не оставляйте зажженную плиту без присмотра, особенно когда готовите
Новейшие газовые плиты снабжены полезными функциями, в том числе повышающими безопасность бытовой техники. Одна из самых важных —
Электроподжиг. Устройство зажигания с помощью электрической искры, без спичек и зажигалок. Главным образом нужно для удобства и чтобы не обжечься в процессе поджига.
Защита от детей. Производители устанавливают защитные колпаки на ручки поджига плиты. Есть также специальные кнопки, которые блокируют все функции плиты, чтобы ими не воспользовались дети.
— Хлопки и вспышки при включении газовой конфорки.
— Гудение и неровный огонь.
— Изменение цвета пламени: огонь должен быть голубым с всполохами желтых языков пламени.
— Шипение, отрыв газа от конфорки говорят об избытке воздуха в системе.
Есть старый народный способ: смочить места стыков газовых коммуникаций мыльной водой. В месте утечки будут образовываться мыльные пузырьки.
Также утечку газа можно почувствовать по запаху.
Но, к сожалению, небольшую утечку газа можно не учуять, а даже 5 процентов газа в воздухе уже ведет к сильному отравлению и грозит взрывом. К тому же у многих людей сейчас проблемы с обонянием, поэтому особенно полагаться на запах газа не получится. Лучше своевременно проверять оборудование.
Не пытайтесь искать утечку в плите или в газопроводе с помощью горящей спички.
Не пытайтесь чинить газовую плиту самостоятельно, также нельзя самому пытаться подключить новую плиту или вызывать специалиста «подешевле». Только сертифицированным мастерам можно доверять.