Как жители Заполярья встретили первый за долгие месяцы рассвет

Как увидели долгожданную зарю в других заполярных городах — в репортаже из соцсетей.
Полярная ночь в большинстве северных городов начинается в конце ноября или начале декабря и продолжается до середины января. В Мурманской области встретили рассвет чуть раньше, чем в других, — 11 января.
Акция «Первый рассвет» проходит в Мурманске много лет. В этом году она собрала более тысячи человек. Некоторые пришли со специальной техникой, другие наблюдали за солнцем невооруженным глазом. Погода для Заполярья стояла довольно теплая — всего минус 4 градуса, хотя на сопке дул ветер. Замерзнуть мурманчанам не дали, для них устроили чаепитие. Продолжительность светового дня составила всего 14 минут.
Жителям других городов повезло чуть больше — они все-таки увидели солнце. Или почти увидели. С полярной ночью попрощались Норильск, Мончегорск, Дудинка, Игарка, Билибино и Воркута.
Во всех заполярных городах уже довольно светло, так как большую часть полярной ночи составляют полярные сумерки. В Норильске первые лучи солнца увидят лишь в конце января — это связано с особенностями ландшафта. Пока жители могут любоваться только красками зари.