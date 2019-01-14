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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Как жители Заполярья встретили первый за долгие месяцы рассвет

Жители Заполярья впервые за полтора месяца увидели солнце — закончилась полярная ночь. Светило появилось в небе на несколько минут. Северяне отметили этот день как праздник. В Мурманске встретить первый рассвет помешали облака, но местных жителей это не расстроило: они все равно традиционно собрались на сопке Солнечная горка и отпраздновали событие.

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Источник: РИА "Новости"

Как увидели долгожданную зарю в других заполярных городах — в репортаже из соцсетей.

Полярная ночь в большинстве северных городов начинается в конце ноября или начале декабря и продолжается до середины января. В Мурманской области встретили рассвет чуть раньше, чем в других, — 11 января.

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Акция «Первый рассвет» проходит в Мурманске много лет. В этом году она собрала более тысячи человек. Некоторые пришли со специальной техникой, другие наблюдали за солнцем невооруженным глазом. Погода для Заполярья стояла довольно теплая — всего минус 4 градуса, хотя на сопке дул ветер. Замерзнуть мурманчанам не дали, для них устроили чаепитие. Продолжительность светового дня составила всего 14 минут.

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Жителям других городов повезло чуть больше — они все-таки увидели солнце. Или почти увидели. С полярной ночью попрощались Норильск, Мончегорск, Дудинка, Игарка, Билибино и Воркута.

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Во всех заполярных городах уже довольно светло, так как большую часть полярной ночи составляют полярные сумерки. В Норильске первые лучи солнца увидят лишь в конце января — это связано с особенностями ландшафта. Пока жители могут любоваться только красками зари.

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Айгуль Хабибуллина

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