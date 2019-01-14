Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл

Коэрбер решил выбрать хобби, которое бы позволило ему максимально абстрагироваться от интернета. Ему казалось, что изготовление выпечки никак не связано с выходом в сеть. Однако с первого же дня интернет требовался ему ежедневно для того, чтобы смотреть рецепты. Прочитав дюжину статей и изучив несколько руководств на YouTube, он решил, что этого достаточно.
Приступая к кулинарному процессу, он понял, что у него нет подходящей муки, и вместо того, чтобы идти в магазин, заказал ее на Amazon. Ему так понравилось собственное творение, что он не смог устоять от соблазна выложить его в Instagram.
Спустя неделю начинающий хлебопек завел отдельный Instagram-аккаунт, в котором делился достижениями. Он рассчитывал, что сможет привлечь к своему увлечению внимание тысяч пользователей, хотя и понимал, что мало кто будет на него подписываться, если каждый день он будет публиковать только хлеб.
Чтобы развивать свою страницу, Коэрберу пришлось подписаться на уже известных пекарей. Кроме того, в попытке усовершенствовать технику журналист погрузился в специализированные ветки обсуждений на Reddit.
«Я попал в те же самые ловушки, в которые попадают все, когда пытаются показать себя в интернете», — вспомнил Коэрбер. Он подсчитывал лайки и придумывал легкомысленные, но популярные хештеги, не имеющие отношения к его увлечению, чтобы привлечь больше читателей.
«Выпечка хлеба не заставляла меня меньше пользоваться интернетом. Напротив, это заставило меня использовать его больше», — пришел к выводу журналист. Однако экспериментатор пришел и к позитивным открытиям: он обнаружил многочисленное сообщество ремесленников, которые поддерживают древнюю традицию.