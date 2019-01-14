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19:49 (мск), источник: РИА Новости

Парижская Опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская Опера решила не приглашать к сотрудничеству всемирно известного танцовщика Сергея Полунина из-за его негативных заявлений о полных людях.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления неадекватны ценностям (парижской Оперы)», — говорится в официальном аккаунте учреждения культуры в сети Twitter.

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По информации французских СМИ, Полунин должен был быть задействован в постановке «Лебединого озера».

Ранее Полунин в своем аккаунте в сети Instagram негативно высказался в адрес полных людей, написав, что полнота — это «некрасиво» и является последствием лени. В настоящее время на страничке артиста этой записи нет.

Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, в последнее время артист снимается в кино. В конце ноября прошлого года Полунин получил российский паспорт.

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