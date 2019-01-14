Парижская Опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления неадекватны ценностям (парижской Оперы)», — говорится в официальном аккаунте учреждения культуры в сети Twitter.

По информации французских СМИ, Полунин должен был быть задействован в постановке «Лебединого озера».

Ранее Полунин в своем аккаунте в сети Instagram негативно высказался в адрес полных людей, написав, что полнота — это «некрасиво» и является последствием лени. В настоящее время на страничке артиста этой записи нет.