Парижская Опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину
ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская Опера решила не приглашать к сотрудничеству всемирно известного танцовщика Сергея Полунина
ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская Опера решила не приглашать к сотрудничеству всемирно известного танцовщика Сергея Полунина
«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления неадекватны ценностям (парижской Оперы)», — говорится в официальном аккаунте учреждения культуры в сети Twitter.
По информации французских СМИ, Полунин должен был быть задействован в постановке «Лебединого озера».
Ранее Полунин в своем аккаунте в сети Instagram негативно высказался в адрес полных людей, написав, что полнота — это «некрасиво» и является последствием лени. В настоящее время на страничке артиста этой записи нет.
Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и