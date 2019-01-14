Ученые нашли в музеях новый вид акул. И он уже вымер

Источник: White et al. 2018

Ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть. Статья об исследовании опубликована в журнале PLOS ONE.

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В 1897—1934 годах во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео нашли трех очень молодых акул, попавших в итоге в зоологические коллекции музеев в Австрии и США. Ученые затруднялись однозначно определить вид акул: внешне они напоминали серую акулу Carcharhinus porosus, но этот вид водится только в Северной и Южной Америке. Учитывая небольшой размер акулы и то, что она вела прибрежный образ жизни, Уильям Уайт (William White) из Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO и его коллеги усомнились в том, что азиатские экземпляры действительно относятся к этому виду. Авторы отмечают, что обнаружение новых видов этой группы — не редкость: в 2002—2012 годах описали более 180 видов хрящевых рыб, а с 2012 года — более 80 видов. Таким образом, в нынешнем столетии обнаружено более 20 процентов ныне живущих видов акул и скатов.

Ученые сопоставили музейные образцы с четырьмя другими видами этого же рода и заключили, что морфологические отличия этих образцов, в частности, характеристики зубов, плавников и хрящевых скелетов, позволяют выделить их в отдельный вид.

Где могла обитать эта акула, не ясно: в частности, трудно сказать, где именно поймали музейные образцы, поскольку их нашли уже в крупных центрах торговли рыбой.

Авторы пишут, что в прибрежных экосистемах Юго-Восточной Азии, где предположительно обитает вид, идет крайне активный вылов акул, и с учетом того, что более 80 лет его никто не видел, «нужно срочно оценить риск его вымирания для Красной книги Международного союза охраны природы».

Издание Gizmodo ссылается на ихтиолога Дэвида Эберта, который говорит, что с акулами этого рода уже происходили похожие истории. Вид Carcharhinus leiodon, единственного представителя которого поймали в 1902 году в водах Йемена, считался вымершим вплоть до 2008 года, когда акула нашлась на рыбном рынке в Кувейте. Практически то же самое случилось с Carcharhinus borneensis: первую акулу поймали в 1858 году у Борнео, с 1937 года она считалась вымершей, а в 2004 году ее тоже нашли на рыбном рынке. Судьба акулы Carcharhinus hemiodon пока не известна: ее не видели с 1970-х годов. Поиски «потерянной акулы» на рыбных рынках в последние два десятилетия также ничего не дали.