Ученые нашли в музеях новый вид акул. И он уже вымер
Таких акул никто не видел в дикой природе или на рынках с 1934 года.
Таких акул никто не видел в дикой природе или на рынках с 1934 года.
Ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть. Статья об исследовании опубликована в журнале PLOS ONE.
В 1897—1934 годах во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео нашли трех очень молодых акул, попавших в итоге в зоологические коллекции музеев в Австрии и США. Ученые затруднялись однозначно определить вид акул: внешне они напоминали серую акулу Carcharhinus porosus, но этот вид водится только в Северной и Южной Америке. Учитывая небольшой размер акулы и то, что она вела прибрежный образ жизни, Уильям Уайт (William White) из Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO и его коллеги усомнились в том, что азиатские экземпляры действительно относятся к этому виду. Авторы отмечают, что обнаружение новых видов этой группы — не редкость: в 2002—2012 годах описали более 180 видов хрящевых рыб, а с 2012 года — более 80 видов. Таким образом, в нынешнем столетии обнаружено более 20 процентов ныне живущих видов акул и скатов.
Где могла обитать эта акула, не ясно: в частности, трудно сказать, где именно поймали музейные образцы, поскольку их нашли уже в крупных центрах торговли рыбой.
Авторы пишут, что в прибрежных экосистемах
Издание Gizmodo ссылается на ихтиолога Дэвида Эберта, который говорит, что с акулами этого рода уже происходили похожие истории. Вид Carcharhinus leiodon, единственного представителя которого поймали в 1902 году в водах Йемена, считался вымершим вплоть до 2008 года, когда акула нашлась на рыбном рынке в Кувейте. Практически то же самое случилось с Carcharhinus borneensis: первую акулу поймали в 1858 году у Борнео, с 1937 года она считалась вымершей, а в 2004 году ее тоже нашли на рыбном рынке. Судьба акулы Carcharhinus hemiodon пока не известна: ее не видели с 1970-х годов. Поиски «потерянной акулы» на рыбных рынках в последние два десятилетия также ничего не дали.
Ольга Добровидова