Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 фактов о свиньях, которые вы не знали
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
5 перекусов, которые убьют ваше здоровье
«Папины дочки» воссоединились на съемках шесть лет спустя
Как выглядит королевский дом сестры герцогини Кембриджской
«Потребности я усмирила»Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
В сети появилось фото жены Хабенского с заметно подросшим животом
Аист на подлете: 9 звезд, которые ждут детей в 2019 году
Продукты, которых теперь можно не бояться
Как понять, что вы зависимы от секса
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о Жанне Фриске
СМИ: актер Прилучный избил жену Агату Муцениеце
Семья народной артистки Маргариты Тереховой попросила о помощи
Разбился летевший из Бишкека самолет
Во Франции повально громят дорожные камеры (60% не работает)
В России появится новый большой автозавод
Чиновники переберутся в Москва-сити. Что это изменит?
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
17:07 (мск), источник: N + 1

Ученые нашли в музеях новый вид акул. И он уже вымер

Таких акул никто не видел в дикой природе или на рынках с 1934 года.

Источник: White et al. 2018

Ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть. Статья об исследовании опубликована в журнале PLOS ONE.

Новость
Серфер споткнулся об акулу и упал

В 1897—1934 годах во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео нашли трех очень молодых акул, попавших в итоге в зоологические коллекции музеев в Австрии и США. Ученые затруднялись однозначно определить вид акул: внешне они напоминали серую акулу Carcharhinus porosus, но этот вид водится только в Северной и Южной Америке. Учитывая небольшой размер акулы и то, что она вела прибрежный образ жизни, Уильям Уайт (William White) из Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO и его коллеги усомнились в том, что азиатские экземпляры действительно относятся к этому виду. Авторы отмечают, что обнаружение новых видов этой группы — не редкость: в 2002—2012 годах описали более 180 видов хрящевых рыб, а с 2012 года — более 80 видов. Таким образом, в нынешнем столетии обнаружено более 20 процентов ныне живущих видов акул и скатов.

Ученые сопоставили музейные образцы с четырьмя другими видами этого же рода и заключили, что морфологические отличия этих образцов, в частности, характеристики зубов, плавников и хрящевых скелетов, позволяют выделить их в отдельный вид.

Где могла обитать эта акула, не ясно: в частности, трудно сказать, где именно поймали музейные образцы, поскольку их нашли уже в крупных центрах торговли рыбой.

Новость
Палеонтологи обнаружили «матрешку» из ископаемых китов

Авторы пишут, что в прибрежных экосистемах Юго-Восточной Азии, где предположительно обитает вид, идет крайне активный вылов акул, и с учетом того, что более 80 лет его никто не видел, «нужно срочно оценить риск его вымирания для Красной книги Международного союза охраны природы».

Издание Gizmodo ссылается на ихтиолога Дэвида Эберта, который говорит, что с акулами этого рода уже происходили похожие истории. Вид Carcharhinus leiodon, единственного представителя которого поймали в 1902 году в водах Йемена, считался вымершим вплоть до 2008 года, когда акула нашлась на рыбном рынке в Кувейте. Практически то же самое случилось с Carcharhinus borneensis: первую акулу поймали в 1858 году у Борнео, с 1937 года она считалась вымершей, а в 2004 году ее тоже нашли на рыбном рынке. Судьба акулы Carcharhinus hemiodon пока не известна: ее не видели с 1970-х годов. Поиски «потерянной акулы» на рыбных рынках в последние два десятилетия также ничего не дали.

Ольга Добровидова

 Физики впервые закрутили жидкость в антиспираль
Самый длиннокрылый самолет выполнил скоростные пробежки
Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть многоэтажного дома
«Мусорная реформа» началась в 69 регионах России
В Бразилии пауки сплели в небе гигантский купол (видео)
Лавров: суверенитет России над Курилами не обсуждается
Снимок куриного яйца побил рекорд по лайкам в Сети
«Потребности я усмирила»: россияне о бедности и «девятках» яиц
«Священное» рабочее место. Кому и как платят зарплату в церкви
Спорт
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона Не так и важно, будет ли Россия уничтожать всех и дальше
Hi-Tech
Какой будет наша жизнь в ближайшем будущем Гаджеты вокруг нас стремительно умнеют.
Авто
Зеленые автономера – еще одно новшество в России Таким образом предлагается выделять на российских дорогах электромобили
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Дети
Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына Мальчика назвали Петром
Леди
Как выглядят шарфы для ног и еще 3 зимних маст-хэва Уверены, ты даже не знала, что они тебе нужны, пока не прочитала эту статью
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь