Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по размещению войск на Курилах
Что воруют из каршеринговых авто (список)
Найден новый способ продлить жизнь
Новые паспорта могут появиться в России уже летом
Чиновники переберутся в Москва-сити. Что это изменит?
«Потребности я усмирила»Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
СМИ: Стало известно о последних днях сгоревшей Елены Майоровой
Реакция МВД на похороны авторитета в Амурске
Изнасилование фельдшера получило неожиданное объяснение
Президент Эстонии резко сменила позицию по РФ
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о Жанне Фриске
СМИ: актер Прилучный избил жену Агату Муцениеце
США купили российский сериал за $1 млн
8-летний заработал $22 млн: родители уже уволились
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Унылые панельки с непривычных ракурсов (фото)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
8Трамп посетил границу с Мексикой
18:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Грустный Новый год: рекордному числу россиян не понравились каникулы. Графики

По данным ВЦИОМ, больше четверти россиян остались недовольны тем, как они провели новогодние и рождественские каникулы. Это рекорд.

Источник: GETTY IMAGES

Длинные новогодние каникулы россияне впервые получили в 2005 году. Спустя 14 лет рекордное число опрошенных — 27% — сказали ВЦИОМ, что недовольны прошедшими праздниками, которые длились 10 дней с 30 декабря по 8 января.

Это самый большой процент недовольных с 2006 года. Предыдущий «антирекорд» был поставлен в 2016 году, когда праздники не понравились 25% опрошенных.

Источник: BBC

ВЦИОМ проводит этот опрос с 2006 года, то есть наблюдением охвачены почти все длинные новогодние каникулы.

Довольных каникулами россиян в 2,5 раза больше, чем недовольных. Но их число снижается. Праздники, согласно последнему опросу, понравились 69% россиян, а максимум был зафиксирован в 2012 году — 79%.

Сидели дома, остались без подарков

Коллекции
Итоги 2018 годаГлавные события, цифры, тренды - все, чем нам запомнился 2018-й

Почему в этом году поставлен антирекорд?

Возможно, россиянам не понравился их досуг. 29% опрошенных безвылазно сидели дома, хотя в прошлом году так ответили только 18% респондентов. В то же время, домашний отдых считают идеальным только 19% россиян.

Треть россиян считает, что лучше всего во время новогодних каникул кататься на горных лыжах и санках. 21% мечтает о теплых странах.

Если в 2018 году 42% россиян ходили на праздниках в гости, в этом году — только 30%.

Пятая часть опрошенных работали на новогодних каникулах. Это число планомерно растет в последние годы.

Источник: BBC

Еще одна возможная причина недовольства: отсутствие подарков. Их не получила пятая часть опрошенных (19%). При этом, по данным Deloitte, больше половины россиян (58% мужчин и 66% женщин) хотят получить в подарок деньги. На втором месте у мужчин — ноутбук (39% опрошенных), а у женщин — парфюмерия (49%).

Источник: BBC

Затраты россиян на празднование Нового года, по данным опроса ВЦИОМ, немного снизились по сравнению с 2018 годом — на 2,3% до 13,9 тыс. рублей. Это произошло впервые с 2005 года. До сих пор расходы на праздники, согласно данным опросов, только росли.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Москва - Японии: признайте Курилы российскими, инвестируйте, отмените визы
Часовня "ЧВК Вагнера" сменила собственника. Им стала организация команди...
Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть дома
Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу
Снимок куриного яйца побил рекорд по лайкам в Сети
В Бразилии пауки сплели в небе гигантский купол (видео)
В ОНФ опровергли запрет на домашнюю еду в школе
Спорт
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона Не так и важно, будет ли Россия уничтожать всех и дальше
Hi-Tech
Какой будет наша жизнь в ближайшем будущем Гаджеты вокруг нас стремительно умнеют.
Авто
Volkswagen Passat получил новое «лицо» (фото) В Сети появились изображения нового поколения седана, официальная премьера которого состоится в ближайшие дни на автошоу в Детройте
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Дети
Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына Мальчика назвали Петром
Леди
Как выглядят шарфы для ног и еще 3 зимних маст-хэва Уверены, ты даже не знала, что они тебе нужны, пока не прочитала эту статью
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь