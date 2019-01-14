Грустный Новый год: рекордному числу россиян не понравились каникулы. Графики

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Длинные новогодние каникулы россияне впервые получили в 2005 году. Спустя 14 лет рекордное число опрошенных — 27% — сказали ВЦИОМ, что недовольны прошедшими праздниками, которые длились 10 дней с 30 декабря по 8 января.

Это самый большой процент недовольных с 2006 года. Предыдущий «антирекорд» был поставлен в 2016 году, когда праздники не понравились 25% опрошенных.

Источник: BBC

ВЦИОМ проводит этот опрос с 2006 года, то есть наблюдением охвачены почти все длинные новогодние каникулы.

Довольных каникулами россиян в 2,5 раза больше, чем недовольных. Но их число снижается. Праздники, согласно последнему опросу, понравились 69% россиян, а максимум был зафиксирован в 2012 году — 79%.

Сидели дома, остались без подарков

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Почему в этом году поставлен антирекорд?

Возможно, россиянам не понравился их досуг. 29% опрошенных безвылазно сидели дома, хотя в прошлом году так ответили только 18% респондентов. В то же время, домашний отдых считают идеальным только 19% россиян.

Треть россиян считает, что лучше всего во время новогодних каникул кататься на горных лыжах и санках. 21% мечтает о теплых странах.

Если в 2018 году 42% россиян ходили на праздниках в гости, в этом году — только 30%.

Пятая часть опрошенных работали на новогодних каникулах. Это число планомерно растет в последние годы.

Источник: BBC

Еще одна возможная причина недовольства: отсутствие подарков. Их не получила пятая часть опрошенных (19%). При этом, по данным Deloitte, больше половины россиян (58% мужчин и 66% женщин) хотят получить в подарок деньги. На втором месте у мужчин — ноутбук (39% опрошенных), а у женщин — парфюмерия (49%).

Источник: BBC

Затраты россиян на празднование Нового года, по данным опроса ВЦИОМ, немного снизились по сравнению с 2018 годом — на 2,3% до 13,9 тыс. рублей. Это произошло впервые с 2005 года. До сих пор расходы на праздники, согласно данным опросов, только росли.