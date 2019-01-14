Медведев считает, что длинные новогодние праздники вредят экономике

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«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», — сказал Медведев, завершая церемонию вручения премий правительства в области СМИ.

Новость Грустный Новый год

Он поздравил собравшихся на церемонию с праздниками. «И хотя сегодня старый Новый год и, казалось бы, все уже закончилось, но для вас это точно не закончилось, потому что вчера был ваш профессиональный праздник, ну, а сегодня выручались эти премии», — добавил премьер, пригласив всех выпить по бокалу шампанского.

Согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет россиян в этом году на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.