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17:39 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

В ОНФ опровергли запрет на домашнюю еду в школе

Новые нормы и правила по организации школьного питания не запрещают детям приносить в школу еду из дома, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев после встречи экспертов ОНФ с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей. Общественный резонанс вызвало одно из положений проекта, которое было истолковано как запрет детям приносить в школу домашнюю еду.

«Сегодня мы пригласили Анну Юрьевну (Попову) в Народный фронт, чтобы четко дать ответ на ту интерпретацию проекта СанПиН, который был опубликован. Никаких запретов, с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет, никаким образом новый СанПиН на это питание не влияет, не запрещает и ограничений не накладывает», — сказал Развожаев, передает ТАСС.

По его словам, ложная интерпретация связана с неверным толкованием «одной строчки проекта СанПиН, которая была написана юридически совершенно корректно и касалась организации питания»:

Один ребенок со своим бутербродом никакую организацию питания провести не может. Речь шла о том, что должны делать комбинаты питания, о больших партиях продуктов, которые могут быть использованы на кухне. То, что касается индивидуальной еды, никаких ограничений СанПиН не вводит.
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Руководитель исполкома ОНФ поддержал усилия Роспотребнадзора «навести порядок с питанием в школах»: «Что греха таить, совершенно очевидно, что питанием недовольны и дети, и родители, и Роспотребнадзор». При этом он отметил, что ОНФ будет держать на контроле принятие по итогам общественных обсуждений новых норм, касающихся питания в школе.

Попова заявила о том, что проект СанПиН регулирует организацию питания и не ограничивает права родителей. Она подчеркнула, что родители имеют полное право кормить своего ребенка так, как считают нужным.

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