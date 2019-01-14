Скульптура 15 лет отравляла своего творца
В Канаде художница Гриллиан Гензер 15 лет создавала скульптуру Адама. В своей работе она использовала необычные натуральные материалы, в том числи ракушки мидий.
В Канаде художница Гриллиан Гензер 15 лет создавала скульптуру Адама. В своей работе она использовала необычные натуральные материалы, в том числи ракушки мидий.
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Несмотря на смертельную опасность для своей жизни, художница завершила работу над скульптурой. После того, как Адам был закончен, Гриллиан продолжила работать над другими произведениями искусства, но стала гораздо более осторожной.