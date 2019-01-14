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20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Прогулку китайского лунохода на Луне показали на видео

Китайское национальное космическое управление обнародовало видео перемещающегося на поверхности Луны планетохода миссии Chang’e 4, в ходе которой была совершена первая в мире мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли. Соответствующий ролик опубликован в Weibo.

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Ранее в январе Китай показал посадку Chang’e 4 на обратную сторону Луны.

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang’e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

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Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang’e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.

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