Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии новой церкви Украины

«Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем “Святейшая церковь Украины”, как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», — говорится в документе.