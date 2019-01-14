Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии новой церкви Украины
КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Согласно документу, образованная церковная структура «не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства».
КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Согласно документу, образованная церковная структура «не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства».
Константинопольский патриархат опубликовал в понедельник текст томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Документ опубликован на официальном сайте патриархии.
«Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем “Святейшая церковь Украины”, как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», — говорится в документе.
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