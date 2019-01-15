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03:35 (мск), источник: ТАСС

Специалисты вновь не смогли восстановить контроль над телескопом «Спектр-Р»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/ — Сотрудники Роскосмоса попробуют новый способ 16 января.

Источник: Reuters

Специалистам вновь не удалось восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» в ходе очередного сеанса связи в понедельник. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

На 21:30 мск программа понедельника выполнена в полном объеме. К сожалению, установить связь с аппаратом по командной радиолинии пока не удалось.

Советник уточнил, что во вторник, 15 января, также будет проведен сеанс связи, но по прежней программе понедельника. «Завтра в то же время запланирован повтор сегодняшней программы с использованием станции «Медвежьи Озера», — сказал Блошенко.

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Источник: причиной сбоя «Спектра-Р» могла стать космическая радиация

По его словам, специалисты попробуют новый способ восстановить контроль над радиотелескопом в среду, 16 января.

«В среду будет работа по новой программе со станции “Медвежьи Озера” — там специалисты АО “РКС” будут варьировать более тонкими настройками сигнала, что доступно при непосредственном нахождении специалистов на станции», — сказал он.

Предыдущий сеанс связи был проведен 13 января, тогда специалистам также не удалось восстановить контроль над аппаратом.

Ситуация со «Спектром»

По информации источника ТАСС из ракетно-космической отрасли, на «Спектре-Р» вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для прием команд управления от наземных станций. Ранее вышли из строя основной комплект и второй резервный командный передатчик. Без этих приемников спутник будет сохранять ориентацию, орбиту и другие основные параметры за счет автономной работы бортового компьютера, однако не сможет выполнять исследования — «Спектр-Р» производил необходимые операции только по команде с Земли. Также аппарат не передает на Землю научные данные.

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О проблемах с аппаратом «Спектр-Р’стало известно 11 января. Позже академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта «Радиоастрон») Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил ТАСС руководитель научной программы проекта «Радиоастрон», частью которого является «Спектр-Р», член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, с Земли не проходит команда на включение передатчика системы, отправляющей телеметрическую информацию и получающую управляющие команды. Он при этом отмечал, что спутник жив, питание на его на борту есть, научная аппаратура продолжает работу и есть смысл продолжать попытки выйти с ним на связь.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, причиной отказа командного передатчика радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за годы полета.

В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей активной работы в 2,5 раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили, что бортовые системы российского радиотелескопа «Спектр-Р» работают штатно, по данным станции приема научных данных США.

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