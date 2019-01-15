Специалисты вновь не смогли восстановить контроль над телескопом «Спектр-Р»
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/ — Сотрудники Роскосмоса попробуют новый способ 16 января.
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/ — Сотрудники Роскосмоса попробуют новый способ 16 января.
Специалистам вновь не удалось восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» в ходе очередного сеанса связи в понедельник. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.
На 21:30 мск программа понедельника выполнена в полном объеме. К сожалению, установить связь с аппаратом по командной радиолинии пока не удалось.
Советник уточнил, что во вторник, 15 января, также будет проведен сеанс связи, но по прежней программе понедельника. «Завтра в то же время запланирован повтор сегодняшней программы с использованием станции «Медвежьи Озера», — сказал Блошенко.
По его словам, специалисты попробуют новый способ восстановить контроль над радиотелескопом в среду, 16 января.
«В среду будет работа по новой программе со станции “Медвежьи Озера” — там специалисты АО “РКС” будут варьировать более тонкими настройками сигнала, что доступно при непосредственном нахождении специалистов на станции», — сказал он.
Предыдущий сеанс связи был проведен 13 января, тогда специалистам также не удалось восстановить контроль над аппаратом.
По информации источника ТАСС из
О проблемах с аппаратом «Спектр-Р’стало известно 11 января. Позже академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта «Радиоастрон») Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил ТАСС руководитель научной программы проекта «Радиоастрон», частью которого является «Спектр-Р»,
Как сообщил ТАСС источник в
В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей активной работы в 2,5 раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили, что бортовые системы российского радиотелескопа «Спектр-Р» работают штатно, по данным станции приема научных данных США.