Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 ирландских волкодавов, которые украдут ваше сердечко
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
5 перекусов, которые убьют ваше здоровье
Меган Маркл появилась на публике в ярком наряде
Как выглядит королевский дом сестры герцогини Кембриджской
«Потребности я усмирила»Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
В сети появилось фото жены Хабенского с заметно подросшим животом
Аист на подлете: 9 звезд, которые ждут детей в 2019 году
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Болезни, при которых поможет секс
Раскрыта причина взрыва в доме под Ростовом (она удивила)
СМИ: актер Прилучный избил жену Агату Муцениеце
Семья народной артистки Маргариты Тереховой попросила о помощи
Разбился летевший из Бишкека самолет
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Как не скупить все на распродажах товаров для дома
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
23:23 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Для многоквартирных домов вообще ничего не меняется»

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин — в интервью «Ъ FM».

Источник: Reuters

Жители Подмосковья смогут выбрать персональный мусорный тариф и не переплачивать по новой схеме обращения с бытовыми отходами. Теперь владелец дома в Подмосковье сможет заключить индивидуальный договор с региональным оператором и заказать свой бак для бытовых отходов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Также власти установят верхнюю планку по тарифу для частных домов, чтобы плата не оказалась слишком высокой. Как будет работать мусорная реформа в Подмосковье? И сколько придется за нее заплатить? Об этом Хромушин рассказал в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM». С ним беседовал Иван Корякин.

— По вашим наблюдениям, жители Подмосковья видели свои тарифы, они знают, сколько им теперь придется платить?

— Я думаю, да, потому что информация размещена по тарифам с середины декабря. Кто хотел посмотреть, конечно, их видели, но, как вы знаете, обычно практика показывает, что человек, пока не получит платежку, тарифы не смотрит.

Читайте также
«Мусорная реформа» началась в 69 регионах России

— Как раз сейчас вице-премьер Алексей Гордеев оценил среднюю месячную плату за сбор и утилизацию отходов в 120−130 руб. в месяц с человека. Какие расценки в Подмосковье?

— У нас совершенно другая система расчета. У нас по многоквартирным домам такая ситуация: прибавляется новая строчка, в среднем 8 руб. на 1 м в платежном документе за услугу ТКО, но при этом 4,79 руб. с метра вычитается из услуг за содержание и ремонт многоквартирных домов. Таким образом, фактически платеж жителя увеличивается всего на 3,21 руб. с метра или меньше чем 2% с единого платежного документа. Что касается индивидуального жилого фонда, тут ситуация сложнее, потому что если рассчитывать из тех нормативов, которые есть по площади, у людей могла возникнуть ситуация очень высокого роста. Поэтому мы договорились со всеми региональными операторами, все региональные операторы разместили официальные оферты на своих сайтах.

По ИЖС устанавливается предельный размер платежа для дома каждого размера, например, дом 100 кв. м платит всего 200 руб., что практически соответствует раннему уровню платежа.

Предельный платеж для ИЖС — это 3,5 тыс. руб. в домах, которые больше 2 тыс. кв. м.

Читайте также
Бытовые отходы вызывают вопросы

— А почему Московская область считает не по количеству прописанных, а на эту систему перешло большинство регионов, как говорят власти, а по квадратным метрам?

— Это, опять же, вброс. По Жилищному кодексу ранее вывоз мусора рассчитывался, исходя из метров, поэтому для многоквартирных домов вообще ничего не меняется. Что касается ИЖС, мы достаточно сложный субъект в этом смысле, и у нас 1,8 млн дачников, которые ежегодно пребывают в течение там новогодних праздников, летнего периода на территорию Московской области. Если мы будем считать только исключительно из количества проживающих или постоянно зарегистрированных, соответственно, у нас эти дома вообще платить не будут. И, соответственно, все, что, весь мусор, который ими будет собран и размещен у нас на контейнерной площадке Московской области, мы вынуждены будем при расчете тарифов на следующий год раскидать по жителям Московской области, что совершенно несправедливо, и мы не должны платить за мусор из другого региона.

— Наши собеседники, которые проводят несколько месяцев, а не все время за городом в своих собственных домах, предполагают, что им придется платить за весь год, и это их смущает.

— Конечно, конечно, а как мы должны поступить? Мы единственные, кто в Российской Федерации строит современную систему обращения с отходами. Мы строим 12 комплексов переработки отходов. Если у человека есть дом, мы должны под его дом, под ту площадь, которая у него есть, планировать контейнеры, планировать мусоровозы, планировать мощности на КПО.

Если человек не хочет рассчитываться по нормативу, есть опция: человек может заключить отдельный договор, и мусор ему будут вывозить по факту.

То есть вы можете сказать, что мне нужен, вообще, контейнер 0,8 куба или 240 литров, и его вывозить будут только по мере его заполнения. С теми, кто захочет пойти по этой опции, соответственно, региональные операторы заключат договора.

Читайте также
Система переработки мусора в Подмосковье обойдется в 154 млрд рублей

— А согласно этой опции, человек сможет заказать себе несколько разных контейнеров? Потому что многие уже сортируют мусор, и во многих поселках была своя экосистема, где приезжал мусоровоз и забирал мусор не только двух фракций, как планируется сейчас, а даже больше.

— Вы знаете, технологически с учетом тех производств, которые мы строим, мы предлагаем опцию именно «серый» и «синий». Если где-то будут особенности, что уже сложилась культура собирать в несколько бачков, то я думаю, что мы в этом случае с региональными операторами про это договоримся.

Новая схема по обращению с бытовыми отходами действует в Подмосковье с начала года. По словам Евгения Хромушина, в области живут «нормальные и вменяемые» люди. Они так активно сортируют мусор, что властям не хватает разноцветных контейнеров, п региональные операторы вынуждены планировать больше маршрутов, чем предполагалось.

 Между Россией и Японией назревает конфликт
Где застряли пенсионные накопления россиян
Минск пригрозил Москве американским послом
Рекордному числу россиян не понравились новогодние каникулы
Появилось видео крушения российского гонщика на ралли «Дакар»
Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть дома
«Аэрофлот» снова лишил клиента ВИП-статуса из-за критики в Сети
Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
«Священное» рабочее место. Кому и как платят зарплату в церкви
Спорт
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на этап КМ В нем лишь одно изменение по сравнению с составом на предыдущий этап
Hi-Tech
Какой будет наша жизнь в ближайшем будущем Гаджеты вокруг нас стремительно умнеют.
Авто
Самый большой и брутальный Kia: его назвали «Теллурид» (фото) Telluride оказался даже крупнее соплатформенного кроссовера Hyundai Palisade, премьера которого состоялась перед Новым годом
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Популярные темы на «Детях»
тайна имени 319
Мальчик должен уступать девочке? 255
Critics' Choice Awards 2019 207
Миронов теперь суррогатный папа, хочу обсудить 203
Леди
Как выглядят шарфы для ног и еще 3 зимних маст-хэва Уверены, ты даже не знала, что они тебе нужны, пока не прочитала эту статью
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь