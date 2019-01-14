«Для многоквартирных домов вообще ничего не меняется»
Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин — в интервью «Ъ FM».
Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин — в интервью «Ъ FM».
Жители Подмосковья смогут выбрать персональный мусорный тариф и не переплачивать по новой схеме обращения с бытовыми отходами. Теперь владелец дома в Подмосковье сможет заключить индивидуальный договор с региональным оператором и заказать свой бак для бытовых отходов, сообщил министр
— По вашим наблюдениям, жители Подмосковья видели свои тарифы, они знают, сколько им теперь придется платить?
— Я думаю, да, потому что информация размещена по тарифам с середины декабря. Кто хотел посмотреть, конечно, их видели, но, как вы знаете, обычно практика показывает, что человек, пока не получит платежку, тарифы не смотрит.
— Как раз сейчас
— У нас совершенно другая система расчета. У нас по многоквартирным домам такая ситуация: прибавляется новая строчка, в среднем 8 руб. на 1 м в платежном документе за услугу ТКО, но при этом 4,79 руб. с метра вычитается из услуг за содержание и ремонт многоквартирных домов. Таким образом, фактически платеж жителя увеличивается всего на 3,21 руб. с метра или меньше чем 2% с единого платежного документа. Что касается индивидуального жилого фонда, тут ситуация сложнее, потому что если рассчитывать из тех нормативов, которые есть по площади, у людей могла возникнуть ситуация очень высокого роста. Поэтому мы договорились со всеми региональными операторами, все региональные операторы разместили официальные оферты на своих сайтах.
Предельный платеж для ИЖС — это 3,5 тыс. руб. в домах, которые больше 2 тыс. кв. м.
— А почему Московская область считает не по количеству прописанных, а на эту систему перешло большинство регионов, как говорят власти, а по квадратным метрам?
— Это, опять же, вброс. По Жилищному кодексу ранее вывоз мусора рассчитывался, исходя из метров, поэтому для многоквартирных домов вообще ничего не меняется. Что касается ИЖС, мы достаточно сложный субъект в этом смысле, и у нас 1,8 млн дачников, которые ежегодно пребывают в течение там новогодних праздников, летнего периода на территорию Московской области. Если мы будем считать только исключительно из количества проживающих или постоянно зарегистрированных, соответственно, у нас эти дома вообще платить не будут. И, соответственно, все, что, весь мусор, который ими будет собран и размещен у нас на контейнерной площадке Московской области, мы вынуждены будем при расчете тарифов на следующий год раскидать по жителям Московской области, что совершенно несправедливо, и мы не должны платить за мусор из другого региона.
— Наши собеседники, которые проводят несколько месяцев, а не все время за городом в своих собственных домах, предполагают, что им придется платить за весь год, и это их смущает.
— Конечно, конечно, а как мы должны поступить? Мы единственные, кто в Российской Федерации строит современную систему обращения с отходами. Мы строим 12 комплексов переработки отходов. Если у человека есть дом, мы должны под его дом, под ту площадь, которая у него есть, планировать контейнеры, планировать мусоровозы, планировать мощности на КПО.
То есть вы можете сказать, что мне нужен, вообще, контейнер 0,8 куба или 240 литров, и его вывозить будут только по мере его заполнения. С теми, кто захочет пойти по этой опции, соответственно, региональные операторы заключат договора.
— А согласно этой опции, человек сможет заказать себе несколько разных контейнеров? Потому что многие уже сортируют мусор, и во многих поселках была своя экосистема, где приезжал мусоровоз и забирал мусор не только двух фракций, как планируется сейчас, а даже больше.
— Вы знаете, технологически с учетом тех производств, которые мы строим, мы предлагаем опцию именно «серый» и «синий». Если
Новая схема по обращению с бытовыми отходами действует в Подмосковье с начала года. По словам Евгения Хромушина, в области живут «нормальные и вменяемые» люди. Они так активно сортируют мусор, что властям не хватает разноцветных контейнеров, п региональные операторы вынуждены планировать больше маршрутов, чем предполагалось.