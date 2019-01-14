«Для многоквартирных домов вообще ничего не меняется»

Источник: Reuters

Жители Подмосковья смогут выбрать персональный мусорный тариф и не переплачивать по новой схеме обращения с бытовыми отходами. Теперь владелец дома в Подмосковье сможет заключить индивидуальный договор с региональным оператором и заказать свой бак для бытовых отходов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Также власти установят верхнюю планку по тарифу для частных домов, чтобы плата не оказалась слишком высокой. Как будет работать мусорная реформа в Подмосковье? И сколько придется за нее заплатить? Об этом Хромушин рассказал в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM». С ним беседовал Иван Корякин.

— По вашим наблюдениям, жители Подмосковья видели свои тарифы, они знают, сколько им теперь придется платить?

— Я думаю, да, потому что информация размещена по тарифам с середины декабря. Кто хотел посмотреть, конечно, их видели, но, как вы знаете, обычно практика показывает, что человек, пока не получит платежку, тарифы не смотрит.

— Как раз сейчас вице-премьер Алексей Гордеев оценил среднюю месячную плату за сбор и утилизацию отходов в 120−130 руб. в месяц с человека. Какие расценки в Подмосковье?

— У нас совершенно другая система расчета. У нас по многоквартирным домам такая ситуация: прибавляется новая строчка, в среднем 8 руб. на 1 м в платежном документе за услугу ТКО, но при этом 4,79 руб. с метра вычитается из услуг за содержание и ремонт многоквартирных домов. Таким образом, фактически платеж жителя увеличивается всего на 3,21 руб. с метра или меньше чем 2% с единого платежного документа. Что касается индивидуального жилого фонда, тут ситуация сложнее, потому что если рассчитывать из тех нормативов, которые есть по площади, у людей могла возникнуть ситуация очень высокого роста. Поэтому мы договорились со всеми региональными операторами, все региональные операторы разместили официальные оферты на своих сайтах.

По ИЖС устанавливается предельный размер платежа для дома каждого размера, например, дом 100 кв. м платит всего 200 руб., что практически соответствует раннему уровню платежа.

Предельный платеж для ИЖС — это 3,5 тыс. руб. в домах, которые больше 2 тыс. кв. м.

Читайте также Бытовые отходы вызывают вопросы

— А почему Московская область считает не по количеству прописанных, а на эту систему перешло большинство регионов, как говорят власти, а по квадратным метрам?

— Это, опять же, вброс. По Жилищному кодексу ранее вывоз мусора рассчитывался, исходя из метров, поэтому для многоквартирных домов вообще ничего не меняется. Что касается ИЖС, мы достаточно сложный субъект в этом смысле, и у нас 1,8 млн дачников, которые ежегодно пребывают в течение там новогодних праздников, летнего периода на территорию Московской области. Если мы будем считать только исключительно из количества проживающих или постоянно зарегистрированных, соответственно, у нас эти дома вообще платить не будут. И, соответственно, все, что, весь мусор, который ими будет собран и размещен у нас на контейнерной площадке Московской области, мы вынуждены будем при расчете тарифов на следующий год раскидать по жителям Московской области, что совершенно несправедливо, и мы не должны платить за мусор из другого региона.

— Наши собеседники, которые проводят несколько месяцев, а не все время за городом в своих собственных домах, предполагают, что им придется платить за весь год, и это их смущает.

— Конечно, конечно, а как мы должны поступить? Мы единственные, кто в Российской Федерации строит современную систему обращения с отходами. Мы строим 12 комплексов переработки отходов. Если у человека есть дом, мы должны под его дом, под ту площадь, которая у него есть, планировать контейнеры, планировать мусоровозы, планировать мощности на КПО.

Если человек не хочет рассчитываться по нормативу, есть опция: человек может заключить отдельный договор, и мусор ему будут вывозить по факту.

То есть вы можете сказать, что мне нужен, вообще, контейнер 0,8 куба или 240 литров, и его вывозить будут только по мере его заполнения. С теми, кто захочет пойти по этой опции, соответственно, региональные операторы заключат договора.

Читайте также Система переработки мусора в Подмосковье обойдется в 154 млрд рублей

— А согласно этой опции, человек сможет заказать себе несколько разных контейнеров? Потому что многие уже сортируют мусор, и во многих поселках была своя экосистема, где приезжал мусоровоз и забирал мусор не только двух фракций, как планируется сейчас, а даже больше.

— Вы знаете, технологически с учетом тех производств, которые мы строим, мы предлагаем опцию именно «серый» и «синий». Если где-то будут особенности, что уже сложилась культура собирать в несколько бачков, то я думаю, что мы в этом случае с региональными операторами про это договоримся.