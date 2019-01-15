NBC: адвокат Харви Вайнштейна больше не хочет защищать своего клиента

Источник: РИА "Новости"

Адвокат американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, против которого выдвинуты обвинения в домогательствах и изнасиловании, больше не хочет представлять интересы своего клиента в суде. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на источник.

По его данным, адвокат Бенджамин Брафман хочет взять самоотвод и отстраниться от дела. Данное решение должен должен одобрить судья.

Как отмечает NBC, Брафман пока не уведомил того о своих планах и не подал в суд необходимые документы, однако, по словам источника, защищать Вайнштейна адвокат больше не намерен. Дело продюсера рассматривается в федеральном суде в Нью-Йорке.

Как отмечается, между Вайнштейном и Брафманом, являющимся ключевым представителем команды адвокатов продюсера, в последнее время возникли разногласия. Их характер и причины не поясняются. Как сообщает телеканал, уход Брафмана, скорее всего, скажется на сроках рассмотрения дела Вайнштейна. Начало суда над продюсером назначено на май этого года, однако из-за ситуации с Брафманом процесс может быть перенесен на более поздний срок.

Представители Вайнштейна не стали комментировать NBC данную информацию, отметив лишь, что он недавно встречался со командой своих адвокатов, чтобы выработать стратегию защиты в суде.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.