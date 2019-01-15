Совет Европы обвинил Россию в ограничении прав нацменьшинств
Также в организации посетовали на сократившиеся возможности объединений нацменьшинств получать финансирование
Также в организации посетовали на сократившиеся возможности объединений нацменьшинств получать финансирование
Политика российских властей в сфере образования и законодательные нормы, в частности, ужесточение законов об иностранных агентах и экстремизме, не позволяют национальным меньшинствам в России в полной мере пользоваться своими правами. Об этом говорится в докладе Консультативного комитета организации по рамочной конвенции о защите нацменьшинств. Документ также содержит рекомендации по мерам их поддержки. В приложенном к докладу комментариям российской стороны говорится о неверном толковании официальных данных.
«Официальная риторика, представляющая многокультурные общества как потерпевшие крах, маргинализация национальных меньшинств на фоне уделения все большего внимания русскому языку и культуре, сокращение образования на языках меньшинств, а также общие ограничения основных свобод подрывают возможности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в полной мере пользоваться своими правами», — приводит цитату из доклада «Интерфакс».
Экспертов Совета Европы беспокоит тот факт, что СМИ национальных меньшинств и их объединения существуют в условиях ограниченной свободы слова. В документе отмечается, что после ужесточения законов об иностранных агентах и экстремизме на нацменьшинства увеличилась административная нагрузка
В то же время Совет Европы отметил предпринимаемые российскими властями меры по укреплению прав нацменьшинств, посчитав их при этом недостаточными. Документ содержит рекомендации российским властям принять по исправлению сложившейся ситуации. В частности, предлагается создать условия для того, чтобы коренные народы могли не только сохранять свою культуру, но и развивать ее. Кроме того, считают в организации, нацменьшинства должны активно участвовать в рассмотрении касающихся их вопросов, в том числе и о пользовании недрами, землями и ресурсами.
Также в документе рекомендуется изменить действующее законодательство относительно неправительственных общественных организаций и
«Имеется тенденция по искажению и неверному толкованию официальных данных, что дискредитирует Российскую Федерацию», — отмечается в комментариях.