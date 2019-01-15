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08:18 (мск), источник: Daily Storm

Совет Европы обвинил Россию в ограничении прав нацменьшинств

Также в организации посетовали на сократившиеся возможности объединений нацменьшинств получать финансирование из-за рубежа.

Источник: РИА "Новости"

Политика российских властей в сфере образования и законодательные нормы, в частности, ужесточение законов об иностранных агентах и экстремизме, не позволяют национальным меньшинствам в России в полной мере пользоваться своими правами. Об этом говорится в докладе Консультативного комитета организации по рамочной конвенции о защите нацменьшинств. Документ также содержит рекомендации по мерам их поддержки. В приложенном к докладу комментариям российской стороны говорится о неверном толковании официальных данных.

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«Официальная риторика, представляющая многокультурные общества как потерпевшие крах, маргинализация национальных меньшинств на фоне уделения все большего внимания русскому языку и культуре, сокращение образования на языках меньшинств, а также общие ограничения основных свобод подрывают возможности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в полной мере пользоваться своими правами», — приводит цитату из доклада «Интерфакс».

Экспертов Совета Европы беспокоит тот факт, что СМИ национальных меньшинств и их объединения существуют в условиях ограниченной свободы слова. В документе отмечается, что после ужесточения законов об иностранных агентах и экстремизме на нацменьшинства увеличилась административная нагрузка из-за сложностей с получением финансирования из-за границы.

Авторы доклада также утверждают, что на организации нацменьшинств оказывается давление с целью ограничить их возможности «узкой культурной и социальной деятельностью».

В то же время Совет Европы отметил предпринимаемые российскими властями меры по укреплению прав нацменьшинств, посчитав их при этом недостаточными. Документ содержит рекомендации российским властям принять по исправлению сложившейся ситуации. В частности, предлагается создать условия для того, чтобы коренные народы могли не только сохранять свою культуру, но и развивать ее. Кроме того, считают в организации, нацменьшинства должны активно участвовать в рассмотрении касающихся их вопросов, в том числе и о пользовании недрами, землями и ресурсами.

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Также в документе рекомендуется изменить действующее законодательство относительно неправительственных общественных организаций и национально-культурных автономий таким образом, чтобы оно позволяло нацменьшинствам и лицам, принадлежащим к ним, в полной мере пользоваться правом на свободу объединений. Россия должна принять «долгосрочную стратегию по обучению языкам меньшинств с детского сада до высшего образования», подчеркивают авторы доклада.

Пресс-служба Совета Европы приложила к докладу комментарии российской стороны. В них говорится, что документ был внимательно изучен и выражается сожаление о том, что содержащиеся в нем выводы сделаны на основании информации, предоставленной частными источниками и «на основе персональных суждений и предубеждений».

«Имеется тенденция по искажению и неверному толкованию официальных данных, что дискредитирует Российскую Федерацию», — отмечается в комментариях.

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