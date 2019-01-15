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11:49 (мск), источник: РИА Новости

Потребительский экстремизм. Как путешественники наживаются на турфирмах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Британский турист попытался получить у международного туроператора компенсацию за испорченный отдых, а в итоге сам оказался должен 21 тысячу евро. Еще один британец подал в суд на авиакомпанию из-за слишком тучного соседа, но проиграл. Российские туристы судятся не так часто, тем не менее прецеденты есть.

Источник: Reuters
Суды нередко встают на сторону потребителя, но добиться компенсации за фальшивые моральные страдания не так просто. О том, как путешественники пытаются нажиться на турфирмах и чем это заканчивается, — в материале РИА Новости.

Лучшая кухня

Туристу из Великобритании попытка вернуть деньги за вполне удачный отпуск в Китае обошлась очень дорого.

Он потребовал возмещения убытков от международного туроператора, мотивируя это тем, что на отдыхе заболел. По словам британца, из-за отсутствия гигиены и по причине плохой еды в отеле он отравился.

Его мучили лихорадка, диарея, спазмы в животе.

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При этом он сам же представил доказательства, что ничего подобного не было. В социальной сети турист писал, что китайская кухня оказалась лучшей из тех, что он когда-либо пробовал, на некоторых фотографиях вполне здоровый на вид мужчина сидит с бокалом пива. В итоге суд приговорил афериста к штрафу в 21 тысячу евро.

Другой британец попытался получить компенсацию у авиакомпании за то, что его соседом оказался очень тучный человек. Пассажир красочно описал свои физические и моральные страдания, даже сообщил, что из-за неудобств в перелете он не может выйти на работу.

Однако турист не смог объяснить, почему он не попросил бортпроводников найти ему другое место, а также то, как в таких стесненных условиях он проспал весь авиаперелет.

К дельфинам за 600 тысяч

«В России такая практика тоже есть. Кто-то оказывается недоволен отелем, кто-то экскурсиями, существуют и субъективные ожидания, которые не всегда оправдываются, — рассказывает юрист Ирина Доценко, специализирующаяся на делах турбизнеса. — Фемида обычно отказывает туристам в таких исках, хотя судьи, как правило, очень лояльны к потребителям. О больших штрафах речи не идет, но с турагентства или туроператора могут взыскать судебные издержки».

Эксперт привела в пример историю, когда путешественник потребовал у туркомпании вернуть 600 тысяч рублей из-за дельфинов. «Мы представляли интересы организации, которая продала очень дорогую путевку в Бразилию. В стране туристы планировали посетить зоопарк и увидеть очень редких дельфинов. Но по приезде оказалось, что зоопарк закрыт на карантин», — рассказывает Доценко.

Клиенты решили потребовать возврата всей суммы за тур, мол, только из-за этих дельфинов они и отправились в поездку.

Суд удовлетворил претензию частично — и то лишь потому, что оплаченная экскурсия в зоопарк не состоялась. Доказать, что оказалась бессмысленной вся поездка, туристы не смогли.

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Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова вспоминает случай, который чем-то похож на историю с британским туристом. Россиянин съездил на отдых, а спустя десять дней после возвращения обратился в турфирму с претензией на то, что во время отдыха он отравился. В путешествии никаких жалоб на здоровье он не выказывал.

«Большинство таких исков не подкреплены доказательствами и ничем не обоснованы, — поясняет эксперт. — Например, турист не воспользовался медицинской страховкой, а потом высказывает претензии туроператору».

Вернуть деньги за тур

Но даже если суд встанет на сторону потребителя, рассчитывать на большие суммы не стоит. Редко когда компенсация морального вреда превышает десять-двадцать тысяч, но вот вернуть средства за тур вполне реально.
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Например, семье из Орла удалось отсудить у турфирмы более 200 тысяч рублей из-за того, что пляж оказался очень грязным, в четырехзвездочном отеле не было мыла, а шведский стол ограничивался яичницей и морепродуктами. Другой турист смог после экскурсии стоимостью 77 тысяч рублей отсудить у туроператора 185 тысяч, куда вошли судебные издержки, неустойка, штрафы. Претензии заключались в том, что из экскурсии исключили посещение двух островов, на что рассчитывали отпускники.

Был случай, когда путешественнику удалось вернуть все средства, заплаченные за тур, из-за овербукинга. Туроператор предоставил равноценную замену, но аргументом в пользу туриста послужило то, в выбранном изначально отеле был единственный на весь Египет нудистский пляж.

А иностранной туристке, напротив, не понравилось обилие на пляже обнаженных тел. «Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин», — написала она, но в суд благоразумно решила не подавать.

В разумных пределах

Чтобы требовать компенсации, говорят юристы, нужны реальные основания и доказательства. «Пассажир опоздал на рейс и обратился в банк с требованием сделать чарджбек, ведь услуга не была оказана, — рассказывает Александр Байбородин, руководитель юридической фирмы, специализирующей на проблемах турбизнеса. — После долгой переписки с банком клиенту отказали. Таким же образом некоторые граждане пытаются вернуть деньги при отказе от тура, ведь в таком случае туроператор имеет право удержать фактически понесенные им расходы, а при чарджбеке сумма возвращается полностью».

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«Грамотный ответ на претензию — способ не доводить дело до суда, — предупреждает на своем сайте юридическая компания. — Более 85 процентов претензий туристов, по которым был дан ответ специалистами, разрешается во внесудебном порядке».

Александр Байбородин рассказывает, что нередки случаи, когда при спорной сумме компенсации в 30−40 тысяч рублей турист платит юристам от 40 до 60 тысяч, то есть больше, чем стоила сама поездка. Он уточняет, что потом в суде клиент требует от турфирмы возместить эти расходы: «Есть два варианта: недобросовестные юристы в сговоре с туристом “рисуют” чек, например, на 80 тысяч рублей или юристы реально берут столько денег, обещая выиграть в суде золотые горы». Эксперт напоминает, что по закону суд взыскивает компенсацию за расходы на юристов «в разумных пределах» и обычно эти пределы не превышают по потребительским спорам десять-пятнадцать тысяч рублей.

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