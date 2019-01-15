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10:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни. Рейтинг составил сайт numbeo.com, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира.

Источник: РИА "Новости"
Всего в списке 226 городов мира. Из российских, кроме Нижнего Новогорода, в нем есть Санкт-Петербург (182-я позиция), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
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В пятерку самых комфортных городов мира вышли Канберра, голландский Эйндховен, американский Роли, австралийская Аделаида и Цюрих. Самое низкое качество жизни филиппинская Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и венесуэльский Каракас.

При составлении рейтинга учитывались покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

Лидером рейтинга российских городов по качеству жизни, составленного Финансовым университетом при правительстве России, была признана Тюмень. В топ-10 также вошли: Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

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