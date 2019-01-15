Трамп за свой счет покормил фастфудом приглашенных в Белый дом спортсменов

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ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу пришлось самому оплатить угощение — гамбургеры, картошку фри с соусами и пиццу — для приглашенных им в понедельник в Белый дом членов команды по американскому футболу Clemson Tigers, так как из-за продолжающейся в стране уже четвертую неделю приостановки работы федерального правительства расходы на представительские цели, включая оплату услуг персонала резиденции, ограничены, а сами эти служащие частично отправлены в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщили американские СМИ.

Все перечисленные блюда прямо в картонных коробках и обертках были разложены на серебряные подносы, используемые в резиденции при организации подобных приемов, а упаковки соуса для картошки переложили в серебряные соусницы.

«Поскольку демократы отказываются договариваться по вопросу о защите границы, большая часть сотрудников Белого дома отправлена в неоплачиваемые отпуска. Президент лично заплатил за доставку любимой всеми еды из ресторанов быстрого питания», — объяснила журналистам необычные угощение и сервировку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сам Трамп так прокомментировал прошедшее мероприятие:

У нас тут пицца, 300 гамбургеров, огромное количество картошки фри — все это наша любимая еда. У нас тут очень крупные люди, которые любят покушать. Мы пошли и заказали американского фастфуда, я за все плачу <…> так что мы тут повеселимся.

Трамп заверил, что ему «все нравится» как само угощение, так и организация приема. «Все это вкусно, великолепная американская еда. Интересно посмотреть под конец вечера, много ли останется», — сказал он.

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Журналисты попытались уточнить, что президенту понравилось больше, продукция McDonalds или Wendy’s. Американский лидер ответил дипломатично: «Я люблю все, все это американское, и мне это нравится». Обращаясь к своим гостям, он добавил: «Приятного аппетита. Отличная еда, хватайте, хватайте, парни».

Бюджетный кризис в США

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы не хотя выделять на это средства из федеральной казны. Администрация Трампа требует ассигновать на возведение стены $5,7 млрд.