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13:45 (мск), источник: N + 1

Ярые противники ГМО оказались самоуверенными невеждами

Они хуже всех ответили на вопросы простого научного теста.

Источник: AP 2019

Наиболее ярые противники генетически модифицированных организмов считают, что лучше всех осведомлены о современном положении дел с ГМО в науке, но на деле хуже всех других категорий респондентов разбираются в простых научных вопросах, в том числе и по генетике. Статья об этом исследовании американских и британских ученых опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

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Безопасность ГМ-сортов сельскохозяйственных культур подтверждена многочисленными исследованиями. Так, в 2016 году Национальные академии наук, техники и медицины США подготовили подробный доклад, посвященный ГМ-культурам, в котором отметили, что продукты из таких культур не только не вредны, но могут быть полезны для человека. Подробнее о том, что науке известно о ГМО, можно узнать из нашего блога «Осторожно! Содержит ГМО!».

Фил Фернбах (Phil Fernbach) из бизнес-школы университета Лидса и его коллеги решили проверить, как отношение людей к ГМО может быть связано с уровнем знаний по этой проблеме, как субъективным, так и объективным — именно субъективная оценка собственной осведомленности часто влияет на убеждения, при этом сами люди обычно неточно оценивают свои знания, пишут ученые. Группа Фернбаха провела несколько репрезентативных опросов в США, Франции и Германии. В опросах приняли участие более двух тысяч взрослых респондентов, при этом более 90 процентов опрошенных оказались в той или иной степени негативно настроены по отношению к ГМО.

Выяснилось, что чем сильнее было это негативное отношение, тем выше человек оценивал собственные знания по теме — и одновременно тем хуже отвечал на вопросы простого естественнонаучного теста.

Действительно хорошо осведомленные люди (не противники ГМО) тоже высоко оценивали свои знания: характер зависимости менялся примерно посередине шкалы отношения к ГМО. На результаты не повлиял порядок, в котором задавались вопросы об отношении к ГМО и уровне знаний. При этом, когда респондентов спрашивали, на каких основаниях они возражают против использования ГМ-культур, 73 процента сказали об их опасности для здоровья человека, а не, скажем, о моральных или экологических соображениях — то есть оценка научной грамотности респондентов в данном случае релевантна, считают авторы статьи.

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«Этот результат соответствует данным предыдущих исследований по психологии экстремизма. Такие экстремальные взгляды часто возникают у людей, которые считают, что разбираются в сложных темах лучше, чем они на самом деле их понимают», — сказал Фернбах, которого цитирует пресс-служба университета штата Колорадо.

Авторы подчеркивают, что одно из следствий их работы состоит в том, что противники ГМО, меньше всех знающие о предмете, скорее всего, так и не получат новые знания, потому что они не ищут их и не считают необходимыми. Поэтому, чтобы изменить их настрой, нужно сначала показать им и убедить их, что они знают меньше, чем думают.

Кроме ГМО, исследователи изучили отношение к генной терапии и изменению климата. В первом случае им удалось выявить такую же закономерность. Изменение климата же, по их предположению, стало настолько политизированной темой, что взгляды на эту проблему теперь зависят от политической аффилиации респондента, а не от его уровня знаний по теме (для ГМО такой зависимости не обнаружилось). В дальнейшем ученые планируют провести аналогичные исследования, например, для вакцинации, атомной энергетики и гомеопатии.

Ольга Добровидова

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