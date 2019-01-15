Ярые противники ГМО оказались самоуверенными невеждами
Они хуже всех ответили на вопросы простого научного теста.
Они хуже всех ответили на вопросы простого научного теста.
Наиболее ярые противники генетически модифицированных организмов считают, что лучше всех осведомлены о современном положении дел с ГМО в науке, но на деле хуже всех других категорий респондентов разбираются в простых научных вопросах, в том числе и по генетике. Статья об этом исследовании американских и британских ученых опубликована в журнале Nature Human Behaviour.
Безопасность
Фил Фернбах (Phil Fernbach) из
Действительно хорошо осведомленные люди (не противники ГМО) тоже высоко оценивали свои знания: характер зависимости менялся примерно посередине шкалы отношения к ГМО. На результаты не повлиял порядок, в котором задавались вопросы об отношении к ГМО и уровне знаний. При этом, когда респондентов спрашивали, на каких основаниях они возражают против использования
«Этот результат соответствует данным предыдущих исследований по психологии экстремизма. Такие экстремальные взгляды часто возникают у людей, которые считают, что разбираются в сложных темах лучше, чем они на самом деле их понимают», — сказал Фернбах, которого цитирует
Авторы подчеркивают, что одно из следствий их работы состоит в том, что противники ГМО, меньше всех знающие о предмете, скорее всего, так и не получат новые знания, потому что они не ищут их и не считают необходимыми. Поэтому, чтобы изменить их настрой, нужно сначала показать им и убедить их, что они знают меньше, чем думают.
Кроме ГМО, исследователи изучили отношение к генной терапии и изменению климата. В первом случае им удалось выявить такую же закономерность. Изменение климата же, по их предположению, стало настолько политизированной темой, что взгляды на эту проблему теперь зависят от политической аффилиации респондента, а не от его уровня знаний по теме (для ГМО такой зависимости не обнаружилось). В дальнейшем ученые планируют провести аналогичные исследования, например, для вакцинации, атомной энергетики и гомеопатии.
Ольга Добровидова