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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Мурманские отделения «Почты России» начали продавать пиво

МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Десятки отделений «Почты России» в Мурманской области начали продавать пиво, чтобы повысить рентабельность и снизить число жертв некачественного алкоголя, сообщили РИА Новости в мурманском филиале «Почты России».

Пиво появилось на прилавках 40 почтовых отделений из 152, работающих в регионе, прежде всего — в отдаленных районах.

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«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи. Кроме того, реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции», — пояснила РИА Новости главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова.

Она отметила, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. «Реализация слабоалкогольный продукции производится в соответствии с нормами действующего законодательства», — добавила представитель мурманского филиала.

Почтовое новшество вызвало активное обсуждение пользователей соцсетей, мнение которых разделилось: некоторые охотно иронизируют над нововведением, кому-то аргументы почтовиков кажутся понятными, кто-то выступает против продажи пива на почте.

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