Мурманские отделения «Почты России» начали продавать пиво

Пиво появилось на прилавках 40 почтовых отделений из 152, работающих в регионе, прежде всего — в отдаленных районах.

«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи. Кроме того, реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции», — пояснила РИА Новости главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова.

Она отметила, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. «Реализация слабоалкогольный продукции производится в соответствии с нормами действующего законодательства», — добавила представитель мурманского филиала.