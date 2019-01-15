Авен: в России не принято вкладывать в образование, больше жертвуют церкви

Источник: РИА "Новости"

У нас сегодня, к сожалению, нет моральной атмосферы. Цифры, которые были здесь показаны, — они плохие. То, что люди вкладывают в церковь — извиняюсь, конечно, я человек не воцерковленный — то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование, вообще говоря, это не очень продуктивно. В хоккей вкладывают точно больше, чем в образование. Петр Авен председатель совета директоров Альфа-банка

По его мнению, это приводит к тому, что молодые ученые уезжают из страны. Однако конкурировать с западными вузами в вопросах финансирования тяжело, отметил Авен, рассказав, что занимается привлечением средств для развития Российской экономической школы (РЭШ), но пока в целевой фонд удалось привлечь лишь 30 миллионов долларов, тогда как объем фонда американского Гарвардского университета составляет 36 миллиардов долларов, а Йельского — 26 миллиардов.

«Российская экономическая школа — лучшее с большим отрывом экономическое образование в стране. Единственное, которое выдерживает сопоставление с западными вузами в полной мере, откуда люди уезжают в Гарвард и Принстон каждый год учиться там. Вот мы ходим с протянутой рукой. Мало того, что сами собираем деньги, но пытаемся собрать деньги с частных лиц. Давать деньги никто не хочет», — сказал Авен.

При этом он отметил, что ждать от образовательной сферы окупаемости вложений не следует — это «фантазия». «Никто не будет вкладывать в это деньги, чтобы зарабатывать деньги. Мы найдем, на чем заработать деньги, без образования. Единственный стимул вкладывать деньги в образование — это моральный долг, это отношение к собственной стране и учителям. Я вкладываю деньги в РЭШ, потому что все, что я знаю, я обязан этим академику Шаталину, академику Петракову и тем, кто меня учил», — пояснил совладелец Альфа-банка.