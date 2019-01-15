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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор заявил, что не цензурировал комикс о Дэдпуле

Роспотребнадзор заявил, что у ведомства нет экспертов, которые могли бы дать заключение о содержании пропаганды нацизма в печатной продукции.

Ранее издательство «Комильфо» (подразделение холдинга «Эксмо») сообщило «Ъ», что было вынуждено отказаться от печати части комикса о супергерое Дэдпуле. Они обратились за консультацией к доктору психологических наук Вали Енгалычеву, который якобы аккредитован при Роскомнадзоре. Часть комикса написана от имени отрицательного персонажа, который рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и говорит о необходимости холокоста. Эксперт счел это пропагандой нацизма и рекомендовал не публиковать часть книги.

В заявлении Роспотребнадзора говорится о том, что по закону ведомство не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз или консультаций о наличии или отсутствии в книгах призывов, пропаганды нацизма либо расизма или содержания нацисткой символики. «Также Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию, и соответственно не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

О том, как часть комикса о Дэдпуле решили не публиковать в России, читайте в публикации «Ъ».

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