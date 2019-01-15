Богатым не рекомендуют доводить бедных до крайности

Исследователи из университета Карнеги-Меллон в США опубликовали на страницах PLoS ONE статью, где описали серию опытов с участием добровольцев. Эксперименты проходили онлайн и представляли собой вариацию на тему популярной (среди ставящих психологические опыты на людях) игры где один участник получает некоторую сумму денег и делит её в той или иной пропорции на свое усмотрение. После чего второй может либо согласиться с решением первого и взять предложенное, либо отказаться: в этом случае никто не получает денег вовсе.

Стратегии игры могут быть разными, но большинство склонно считать честным деление поровну. В новой серии опытов испытуемые наблюдали за игрой двух участников, которые могли быть как «честными», так и «жадинами» последние забирали всё себе; и «честные», и «жадины» на самом деле были ботами, запрограммированными на случайный выбор одной из ролей.

По окончании игры также происходило «случайное событие» — либо с «хорошего игрока» списывали половину выигрыша (25 долларов из 50), либо «жадина» ещё и получал бонус в те же 25 долларов (и у него оказывалось на руках 125): испытуемым при этом сообщали, что решение о списании средств или начислении бонуса принимается случайно, поэтому та же участь могла ждать и другого «игрока».

Добровольцы могли потратить часть своего пятидесятидолларового гонорара за участие в опыте на то, чтобы компенсировать пострадавшей стороне её потери (в соотношении 1 к 1) — или использовать те же деньги для наказания «жадины».

В последнем случае за каждый потраченный доллар наблюдателя с нечестного игрока списывалась вчетверо большая сумма, это позволяло с заметными (32 доллара из 50 выплаченных участнику) затратами оставить «жадину» без денег вовсе.

В ситуации, когда «хороший игрок» нёс потери при честной игре, участники опытов охотнее выделяли небольшие суммы на компенсации — а вот при нечестной игре выбор оказался совсем иным.

«Жадин» наказывали не очень часто (менее чем в половине случаев, в то время как «пострадавшим» платили примерно в ¾ игр), но уж если доброволец начинал действовать, то сгребшие весь выигрыш себе теряли большую часть неправедно нажитого — средний размер затрат на восстановление справедливости превысил 20 долларов (штраф, соответственно, оказался свыше 80).

Компенсация, для сравнения, в той же ситуации составила 12 долларов: то есть на наказание «жадин» люди оказались готовы потратить едва ли не вдвое больше.

Ученые считают, что в случае с ситуацией «хорошие люди попали в плохую ситуацию» большинство наблюдателей склонно оказать какую-то помощь, хотя и не собираются тратить на это слишком много.

Ситуация же вопиющей несправедливости часто вызывает у наблюдателя чувство невозможности изменить ситуацию (или осознание того, что исправить ситуацию слишком дорого), однако когда злость таки берет верх, то с этого момента с затратами уже практически не считаются.

Этот вывод подтвердил и дополнительный опыт, где участники уже не принимали самостоятельных решений, а оценивали действия добровольцев в первом эксперименте: самыми честными они признали и максимальную компенсацию пострадавшей стороне, и максимальный штраф для забиравшего себе весь банк игрока. Ещё один опрос в той же дополнительной серии экспериментов показал, что высокий штраф, по мнению большинства людей, скорее отвратит «жадин» от повторения их действий.