Гаджеты оказались для подростков не вреднее молока и картошки

Источник: 3dman_eu/СС0

Психологи из Оксфордского университета использовали большой (более 355 тысяч участников) датасет с информацией о жизни и здоровье подростков, чтобы проверить, как время, проведенное за использованием гаджетов, связано с психическим состоянием молодежи. Использовав статистический метод анализа кривой спецификаций, они выяснили, что технологии объясняют лишь 0,4 процента различий в показателях психического здоровья подростков — примерно столько же, сколько потребление картофеля и молока. Статья с результатами работы опубликована в Nature Human Behaviour.

Достаточно часто в проблемах с психическим состоянием подростков принято обвинять гаджеты: использование социальных сетей и различных сайтов, а также видеоигры. Научные данные по этому вопросу разнятся: некоторые работы обвиняют видеоигры в повышении риска суицида у американских студентов и связывают злоупотребление соцсетями с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), в то время как другие утверждают, что нет связи между увлечение жестокими играми и повышенной агрессией у подростков.

Подобные исследования требуют репрезентативной выборки: только с ее использованием можно сделать выводы, которые бы имели достаточную статистическую значимость и при этом могли бы быть перенесены на другую популяцию, то есть обладали бы высокой внешней валидностью. Большие датасеты в социологических и психологических исследованиях также важны еще и потому, что позволяют учесть все возможные побочные переменные, которые могут повлиять на результат:

К примеру, если ученому необходимо проследить корреляцию между использованием гаджетов подростком и его психическим состоянием, в качестве очень важной побочной переменной он должен будет использовать социоэкономическое положение его родителей, историю наличия у них самих психических расстройств и их отношения с ребенком.

Другими словами, использовать одни лишь только данные о пребывании в социальных сетях, просмотре телевизора и увлечении видеоиграми, с одной стороны, и о психическом здоровье, с другой, нельзя. Кроме того, при использовании больших датасетов нельзя учитывать только уровень значимости: из-за большого количества данных различие между сравниваемыми группами может быть значимым статистически, но в реальных цифрах иметь совершенно небольшое и непрактичное значение.

Эми Орбен (Amy Orben) и Эндрю Пшибыльски (Andrew K. Przybylski) решили использовать статистический метод, который позволяет эмпирически протестировать гипотезу и оценить все факторы, которые могут повлиять на зависимую переменную — анализ кривой спецификаций (specification-curve anaysis). Такой метод является разновидностью регрессионной модели и позволяет проверить все возможные валидные гипотезы на количественных данных, а не только те, которые поставлены исследователем. Другими словами, вместо того, чтобы проверить зависимость между использованием гаджетов и психическим состоянием, исследователи смогли проверить зависимость психического состояния от всех факторов, для которых было доступно достаточно информации.

Для этого ученые использовали несколько крупных датасетов, содержащих данные о подростках, родившихся в начале 2000-х годов в США и Великобритании: всего в анализе использовались данные о 355358 подростках.

В качестве показателя психического здоровья, в зависимости от датасета, были использованы данные о психическом самочувствии подростков (включая ответы на вопросы вроде «Считаете ли вы свою жизнь бессмысленной?»), попытках суицида и уровне одиночества.

В результате ученые действительно обнаружили статистически значимую негативную корреляцию между использованием гаджетов и психическим состоянием, но она была очень мала. Авторы рассчитали, что этот фактор может объяснить только около 0,4 процента различий в психическом состоянии подростков из выборки: примерно такое же влияние на этот показатель у потребления молока и картофеля, а также ношения очков.

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Переменными, которые в действительности негативно ассоциируются с психическим самочувствием подростков, оказались курение сигарет и марихуаны, драки и буллинг, а среди позитивных факторов ученые отметили достаточное количество сна, регулярный завтрак и потребление овощей и фруктов.

Авторы работы отмечают важность учета всех факторов, которые могут значимыми для самочувствия и психического здоровья подростков, и указывают на то, что использование гаджетов может быть не таким опасным, как временами утверждается. Тем не менее, авторы подчеркивают, что их анализ выявил только корреляцию, и из полученных данных нельзя с уверенностью выделить информацию о каких-либо причинно-следственных связях: для этого, как минимум, необходимо проводить долгосрочные исследования.