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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате

Ведущий передачи «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев заявил, что его зарплата намного ниже, чем предполагают окружающие. О своем финансовом положении журналист рассказал в интервью порталу Sports.ru.

Источник: РИА "Новости"

По словам Бабаева, бухгалтерия запрещает ему называть свою заработную плату, но она существенно меньше полумиллиона рублей. Он уточнил, что среди его коллег могут быть «отдельные товарищи, которые столько получают».

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Вопрос о зарплате поднял интервьюер портала, когда речь зашла об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он пояснил, что после того, как спортсмены избили личного водителя ведущей Ольги Ушаковой, многие читатели удивились высокому уровню жизни журналистки.

Бабаев признался, что его возможности не так велики. По его мнению, дорогие иномарки и водителей себе могут позволить те журналисты, у которых есть другие источники дохода.

Журналист также рассказал о конфликте с ведущей Екатериной Андреевой. Он случайно назвал ее Жанной, перепутав с другой коллегой, Жанной Агалаковой. Андреева обиделась и не здоровалась с ним в течение полугода.

Бабаев стал известен как ведущий программы «Другие новости» на Первом канале. Ранее он сотрудничал с НТВ.

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