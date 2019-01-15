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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Кровати из досок и стульев установили в пензенской больнице из-за наплыва пациентов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — В межрайонной больнице Кузнецка (Пензенская область) были установлены кровати из досок и стульев из-за большого потока пациентов, сообщает сотрудник медицинского учреждения в социальной сети.

Ранее в одной из групп в соцсети «Вконтакте» появилась фотография, на которой видно, что в палате рядом с обычной кроватью установлена конструкция из досок и стульев. Публикация собрала за двое суток более 250 комментариев.

Под фотографиями сотрудник больницы Денис Денисов разместил комментарий медучреждения, в котором он подтверждает правдивость снимка.

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«Администрация ГБУЗ “Кузнецкая межрайонная больница” поясняет, что на фотографии действительно представлена палата терапевтического отделения больницы. Для выяснения причины госпитализации на “приставные места” проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. Выяснено, что причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни», — говорится в комментарии Денисова.

Поясняется, что «в терапевтическое отделение № 1 только в период с 9 по 13 января был госпитализирован в экстренном порядке 61 человек. По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов».

«Больные с “приставных коек” будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течение одного-двух дней», — отмечается в тексте.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области агентству «Интерфакс» сообщили во вторник, что в соцсетях размещена официальная позиция медучреждения по этой ситуации.

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