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14:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница соединяет в одном портрете разных мультгероев (фото)

Идеальное сочетание.

Художница Аманда Ли, работающая под псевдонимом Dada, очень любит рисовать известных героев мультфильмов и поп-культуры.

В своих работах она объединяет двух персонажей в одного. Это могут быть положительный и отрицательный герои (как, например, Симба и Скар), верные друзья (Кристофер Робин и Винни-Пух) или две версии одного и того же персонажа (Мулан).

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