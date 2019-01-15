Художница соединяет в одном портрете разных мультгероев (фото)
Идеальное сочетание.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Идеальное сочетание.
Художница Аманда Ли, работающая под псевдонимом Dada, очень любит рисовать известных героев мультфильмов и
В своих работах она объединяет двух персонажей в одного. Это могут быть положительный и отрицательный герои (как, например, Симба и Скар), верные друзья (Кристофер Робин и Винни-Пух) или две версии одного и того же персонажа (Мулан).
Читайте также: