40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети

Как это получилось

Фотография яйца появилась 4 января в аккаунте с названием world_record_egg — с английского слова переводятся как «мир», «рекорд» и «яйцо». Настоящее имя автора страницы до сих пор никто не знает, но из названия понятно, что аккаунт создавался специально для рекорда. Возможно, это чей-то эксперимент, который показывает, насколько легко сделать что-либо популярным в «инстаграме» и интернете — это первая и самая очевидная версия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this ? #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/world_record_egg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> EGG GANG ?</a> (@world_record_egg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-04T17:05:45+00:00">4 Янв 2019 в 9:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у аккаунта world_record_egg есть только одна фотография в профиле — это то самое куриное яйцо. Зато меньше чем за две недели страница набрала больше 5 миллионов подписчиков, а под фотографией собралось больше 1,5 миллиона комментариев.

В подтверждение первой версии можно посмотреть на поведение создателя аккаунта, он будто работает по методичке SMM-специалиста. Чтобы попасть под алгоритмы Instagram и сделать аккаунт популярным, нужно сначала провести большую работу.

Обычно продвижение начинается с добавления в друзья ко всем подряд, но алгоритмы Instagram позволяют отправлять ограниченное количество запросов каждый день, иначе страницу могут заблокировать. К тому же нужно писать под чужими постами сообщения, чтобы привлечь внимание — за спам тоже блокируют.

Создатель world_record_egg отметил на фото известных людей и аккаунты крупных мировых СМИ. Это простой способ привлечь внимание к посту. Еще один инструмент — комментарии. Автор еще до пика популярности старался отвечать на все сообщения, так он увеличивал количество комментариев и еще больше привлекал внимание к фотографии.

Судя по всему, автор принципиально не собирается публиковать новые посты на странице. Зато активно выпускает истории (сториз) — там world_record_egg показывает смешные картинки и общается с аудиторией. Сториз выходят постоянно: 3−5 постов каждый час, это позволяет попадать в рекомендации к другим пользователям.

Новость Самое популярное яйцо Интернета попало на обложку гламурного глянца

Главная цель такой работы — попасть под алгоритмы социальной сети, которые начинают рекомендовать этот пост и аккаунт другим пользователям. Уже после подготовительной работы яйцо начало набирать популярность за счет виральности. Другие пользователи натыкались на идею автора, который захотел сделать самый популярный пост с фотографией куриного яйца, и начинали делиться этой фотографией с другими.

Финальный этап продвижения — публикации в СМИ. О фотографии куриного яйца в Instagram написали все крупные мировые издания, в том числе и в России. Среди них есть The New York Times, The Indepented, The Guardian и другие. Это дало дополнительный эффект росту популярности посту. Когда все начали писать о новом рекорде по количеству лайков, у яйца было больше 18 миллионов лайков, спустя сутки их стало в два раза больше и они все еще растут.

Кто «прячется» за яйцом

Все говорит о том, что куриное яйцо стало обычным экспериментом в социальной сети. Такое происходит часто. Например, был случай с американцем, который договорился с закусочной Wendys на годовой запас наггетсов — ему нужно было собрать 18 миллионов ретвитов. Получилось намного меньше, но 3,5 миллионов репостов все равно внушительное количество.

Можно предположить, что автор world_record_egg решил заработать. На странице уже есть ссылка на покупку фирменных футболок. Причем заказы будут принимать только 24 часа. А вот рекламы в аккаунте пока нет.

Еще может оказаться, что это чей-то большой и сложный план по привлечению внимания к какому-либо бренду. Но проект живет уже почти две недели и до сих пор концепция не меняется — в профиле стоит одна фотография яйца и ничего больше.

Александр Амзин, медиаконсультант и автор книги о новостной журналистике тоже считает, что это не маркетинговая кампания какой-либо компании, а спонтанный феномен:

Сейчас видно, что это не спланированная акция. Сайт зарегистрирован вчера, был открыт всем желающим до того как превратился в магазин, сториз ведутся явно очень спонтанно. Александр Амзин медиаконсультант, преподаватель МГУ, автор канала «Мы и Жо»

Также портал Hi-Tech Mail.ru попросил эксперта оценить потенциальную стоимость аккаунта с такой популярностью. Амзин считает, что пока аккаунт не набрал достаточную ценность — «Я бы сказал, что стоимость надо рассчитывать с дисконтом к любому аккаунту с соответствующим числом подписчиков». Автор полностью анонимен, так что никто ему не помешает продать аккаунт за большие деньги.

Почему столько внимания

Скорее всего, людей в первую очередь привлекает идея — фотография обычного куриного яйца становится самой популярной в интернете. Как минимум, это забавно. К тому же удивляет стремительный рост популярности и они охотно ставят лайки.

Думаю, когда мы лайкаем, мы не обязательно выражаем поддержку. Скорее это символ сопричастности, подтверждение —переживание произошло. Поэтому логично: когда цифры взорвали пользователям мозг, единственной возможностью ответить стала оплата символической валютой — лайком. Александр Амзин медиаконсультант, преподаватель МГУ, автор канала «Мы и Жо»

Нам остается только наблюдать за феноменом яйца в Instagram. Рано или поздно шум утихнет, и тогда автору придется придумать новую историю или оставить этот профиль как музейный экспонат в интернете. Возможно, в будущем автор раскроет свою личность и расскажет свою историю, но пока он ни с кем не связывался.

Есть и еще одно интересное мнение и характере пользователей, «лайкающих» данный пост. Hi-Tech Mail.ru обратился к психологам, чтобы понять, что заставляет людей обращать внимание на бессмысленное (на первый взгляд) фото:

Признать себя недалеким и необразованным не каждый сможет. Поэтому сделать вид, что он-то точно понимает, что хотел сказать автор — лайкнуть и приобщить себя к кругу «избранных». Срабатывает психология толпы. Ольга Некрасова практикующий психолог

Психолог считает, что если другие лайкают, значит, за этим что-то стоит, имеет какую-то ценность. И чтобы не быть хуже других, новые пользователи присоединяются к остальным.

А вы лайкнули яйцо?).