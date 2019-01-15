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14:31 (мск), источник: Mail.ru Hi-Tech

40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети

В социальной сети Instagram 14 января случилось историческое событие — фотография яйца набрала рекордное количество лайков и обошла снимок популярной модели Кайли Дженнер с ребенком. Для этого яйцу потребовалось больше 20 миллионов лайков. Однако спустя день показатель увеличился в два раза и продолжает расти. Мы разобрались, почему фотография обычного куриного яйца разорвала интернет.

Как это получилось

Фотография яйца появилась 4 января в аккаунте с названием world_record_egg — с английского слова переводятся как «мир», «рекорд» и «яйцо». Настоящее имя автора страницы до сих пор никто не знает, но из названия понятно, что аккаунт создавался специально для рекорда. Возможно, это чей-то эксперимент, который показывает, насколько легко сделать что-либо популярным в «инстаграме» и интернете — это первая и самая очевидная версия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у аккаунта world_record_egg есть только одна фотография в профиле — это то самое куриное яйцо. Зато меньше чем за две недели страница набрала больше 5 миллионов подписчиков, а под фотографией собралось больше 1,5 миллиона комментариев.

В подтверждение первой версии можно посмотреть на поведение создателя аккаунта, он будто работает по методичке SMM-специалиста. Чтобы попасть под алгоритмы Instagram и сделать аккаунт популярным, нужно сначала провести большую работу.

Обычно продвижение начинается с добавления в друзья ко всем подряд, но алгоритмы Instagram позволяют отправлять ограниченное количество запросов каждый день, иначе страницу могут заблокировать. К тому же нужно писать под чужими постами сообщения, чтобы привлечь внимание — за спам тоже блокируют.

Создатель world_record_egg отметил на фото известных людей и аккаунты крупных мировых СМИ. Это простой способ привлечь внимание к посту. Еще один инструмент — комментарии. Автор еще до пика популярности старался отвечать на все сообщения, так он увеличивал количество комментариев и еще больше привлекал внимание к фотографии.

Судя по всему, автор принципиально не собирается публиковать новые посты на странице. Зато активно выпускает истории (сториз) — там world_record_egg показывает смешные картинки и общается с аудиторией. Сториз выходят постоянно: 3−5 постов каждый час, это позволяет попадать в рекомендации к другим пользователям.

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Главная цель такой работы — попасть под алгоритмы социальной сети, которые начинают рекомендовать этот пост и аккаунт другим пользователям. Уже после подготовительной работы яйцо начало набирать популярность за счет виральности. Другие пользователи натыкались на идею автора, который захотел сделать самый популярный пост с фотографией куриного яйца, и начинали делиться этой фотографией с другими.

Финальный этап продвижения — публикации в СМИ. О фотографии куриного яйца в Instagram написали все крупные мировые издания, в том числе и в России. Среди них есть The New York Times, The Indepented, The Guardian и другие. Это дало дополнительный эффект росту популярности посту. Когда все начали писать о новом рекорде по количеству лайков, у яйца было больше 18 миллионов лайков, спустя сутки их стало в два раза больше и они все еще растут.

Кто «прячется» за яйцом

Все говорит о том, что куриное яйцо стало обычным экспериментом в социальной сети. Такое происходит часто. Например, был случай с американцем, который договорился с закусочной Wendys на годовой запас наггетсов — ему нужно было собрать 18 миллионов ретвитов. Получилось намного меньше, но 3,5 миллионов репостов все равно внушительное количество.

Можно предположить, что автор world_record_egg решил заработать. На странице уже есть ссылка на покупку фирменных футболок. Причем заказы будут принимать только 24 часа. А вот рекламы в аккаунте пока нет.

Еще может оказаться, что это чей-то большой и сложный план по привлечению внимания к какому-либо бренду. Но проект живет уже почти две недели и до сих пор концепция не меняется — в профиле стоит одна фотография яйца и ничего больше.

Александр Амзин, медиаконсультант и автор книги о новостной журналистике тоже считает, что это не маркетинговая кампания какой-либо компании, а спонтанный феномен:

Сейчас видно, что это не спланированная акция. Сайт зарегистрирован вчера, был открыт всем желающим до того как превратился в магазин, сториз ведутся явно очень спонтанно.
Александр Амзин
медиаконсультант, преподаватель МГУ, автор канала «Мы и Жо»

Также портал Hi-Tech Mail.ru попросил эксперта оценить потенциальную стоимость аккаунта с такой популярностью. Амзин считает, что пока аккаунт не набрал достаточную ценность — «Я бы сказал, что стоимость надо рассчитывать с дисконтом к любому аккаунту с соответствующим числом подписчиков». Автор полностью анонимен, так что никто ему не помешает продать аккаунт за большие деньги.

Почему столько внимания

Скорее всего, людей в первую очередь привлекает идея — фотография обычного куриного яйца становится самой популярной в интернете. Как минимум, это забавно. К тому же удивляет стремительный рост популярности и они охотно ставят лайки.

Думаю, когда мы лайкаем, мы не обязательно выражаем поддержку. Скорее это символ сопричастности, подтверждение —переживание произошло. Поэтому логично: когда цифры взорвали пользователям мозг, единственной возможностью ответить стала оплата символической валютой — лайком.
Александр Амзин
медиаконсультант, преподаватель МГУ, автор канала «Мы и Жо»

Нам остается только наблюдать за феноменом яйца в Instagram. Рано или поздно шум утихнет, и тогда автору придется придумать новую историю или оставить этот профиль как музейный экспонат в интернете. Возможно, в будущем автор раскроет свою личность и расскажет свою историю, но пока он ни с кем не связывался.

Есть и еще одно интересное мнение и характере пользователей, «лайкающих» данный пост. Hi-Tech Mail.ru обратился к психологам, чтобы понять, что заставляет людей обращать внимание на бессмысленное (на первый взгляд) фото:

Признать себя недалеким и необразованным не каждый сможет. Поэтому сделать вид, что он-то точно понимает, что хотел сказать автор — лайкнуть и приобщить себя к кругу «избранных». Срабатывает психология толпы.
Ольга Некрасова
практикующий психолог

Психолог считает, что если другие лайкают, значит, за этим что-то стоит, имеет какую-то ценность. И чтобы не быть хуже других, новые пользователи присоединяются к остальным.

А вы лайкнули яйцо?).

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