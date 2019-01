40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети

Как это получилось

Финальный этап продвижения — публикации в СМИ. О фотографии куриного яйца в Instagram написали все крупные мировые издания, в том числе и в России. Среди них есть The New York Times, The Indepented, The Guardian и другие. Это дало дополнительный эффект росту популярности посту. Когда все начали писать о новом рекорде по количеству лайков, у яйца было больше 18 миллионов лайков, спустя сутки их стало в два раза больше и они все еще растут.