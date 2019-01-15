Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какая Андреева на самом деле: коллеги припомнили
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания, которых быть не может
7 фактов о кесаревом, которых вы, скорее всего, не знали
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Стриженовы показали разбитого инсультом Николая Носкова
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
Фото дочек Глюкозы в купальниках взволновало пользователей Сети
5-метровый крокодил подпрыгнул и съел женщину
Нелепая идея принесла мужчине $6 млн за 6 мес. без личных трат
8-летний заработал $22 млн: родители уже уволились
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
30Кого мы потеряли в 2018 году
15:57 (мск), источник: Известия

Мединский наградил Зураба Церетели высшей наградой Минкультуры

Министр культуры России Владимир Мединский наградил скульптора и живописца, президента Российской академии художеств Зураба Церетели знаком «За вклад в российскую культуру» — высшей наградой ведомства. Награждение состоялось во вторник, 15 января, на заседании президиума академии во время празднования юбилея Церетели.

Источник: Министерство культуры РФ


«Я хотел бы вам символически в качестве подарка преподнести высшую ведомственную награду министерства культуры — серебряный знак “За вклад в российскую культуру”, очень редкий», — сказал Мединский, уточнив, что за всю историю министерства таких знаков было всего 185.

Глава Минкультуры также пожелал художнику счастья и здоровья, отметив, что Церетели не только талантливый скульптор, но и один из самых гостеприимных людей в мире.

Новость
Скульптура 15 лет отравляла своего творца

«Сегодня в узком кругу друзей… вы отмечаете свой юбилей, не отрываясь от производственного процесса… это почерк настоящего мастера», — цитирует Мединского ТАСС.

Церетели родился в Тбилиси (Грузия) 4 января 1934 года. Окончил Тбилисскую академию художеств в 1958 году. В 1964 году поступил на работу в Институт этнографии и археологии Академии наук Грузии. С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства. Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции, Японии, Грузии и Литве.

Является автором более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Наиболее известные его работы — памятники Петру Великому и Иоанну Павлу II, монументы «Дружба навеки» и «Добро побеждает Зло».

4 января Зурабу Церетели исполнилось 85 лет. Художник провел день своего рождения в Пуэрто-Рико, где он работал над 126-метровой скульптурой Христофора Колумба. Памятник называется «Рождение Нового Света» и посвящен проекту «Как Европа нашла Америку».

 «Сегодня живых поэтов показывать побаиваются»
Черно-белое кино: «Зеленая книга» движется к Оскару вопреки протестам
У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура 2018 года
Силуанов назвал неожиданной реакцию на пенсионную реформу
Что за «единый мусорный оператор» появится в России?
Кровати из досок и стульев установили в больнице Кузнецка
Кокорин заказывает еду в тюрьме через интернет-магазин
Спорт
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди Кто-то из них наверняка удивит вас весной
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Лайфхак, как «победить» передвижную камеру: он правда работает? В Сети появился рецепт, как «подставить» оператора, который охраняет передвижную камеру фиксации нарушений ПДД
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Дети
Меган Маркл назвала имя будущей дочки Герцогиня попросила совета у своих самых маленьких поклонников (фото)
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь