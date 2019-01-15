Мединский наградил Зураба Церетели высшей наградой Минкультуры

Источник: Министерство культуры РФ



«Я хотел бы вам символически в качестве подарка преподнести высшую ведомственную награду министерства культуры — серебряный знак “За вклад в российскую культуру”, очень редкий», — сказал Мединский, уточнив, что за всю историю министерства таких знаков было всего 185.

Глава Минкультуры также пожелал художнику счастья и здоровья, отметив, что Церетели не только талантливый скульптор, но и один из самых гостеприимных людей в мире.

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«Сегодня в узком кругу друзей… вы отмечаете свой юбилей, не отрываясь от производственного процесса… это почерк настоящего мастера», — цитирует Мединского ТАСС.

Церетели родился в Тбилиси (Грузия) 4 января 1934 года. Окончил Тбилисскую академию художеств в 1958 году. В 1964 году поступил на работу в Институт этнографии и археологии Академии наук Грузии. С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства. Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции, Японии, Грузии и Литве.

Является автором более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Наиболее известные его работы — памятники Петру Великому и Иоанну Павлу II, монументы «Дружба навеки» и «Добро побеждает Зло».