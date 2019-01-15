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16:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дизайнер из США создает удивительные 3D-карты местности

Несмотря на ретро-дизайн, выглядят они как снимки с воздуха.

Графический дизайнер из Бруклина Скотт Рейнхард уже несколько лет собирает старые топографические карты разных уголков США и с помощью компьютерной программы превращает их в цифровые 3D-модели.

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Для создания объемных карт он собирает данные о высотах в Геологической службе США, а затем подгоняет их под точное местоположение и объединяет с оригинальным дизайном на старых картах. Таким образом, ландшафты «оживают» и становятся похожими на реальные фото, сделанные с высоты.

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