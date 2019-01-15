Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появилась новая оптическая иллюзия. И на ней — котик!
Фото яйца произвело фурор в сети
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Селена Гомес после нервного срыва вернулась в социальные сети
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Женщина, пребывающая 10 лет в коме, родила
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Касаткина разгромлена в первом круге Australian Open
СМИ: Кличко опроверг сообщения о возвращении на ринг
На трассе разлилось 13 тыс. литров шоколада: дорога заблокирована
Умер Александр Саркисов
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
20Главные события 2018 года в фотографиях
17:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Канадский министр провел пресс-конференцию на улице и стал звездой Сети

Ему просто не стоило оставлять воду на морозе.

Министр по делам коренного населения Канады Симус О'Риган получил свою порцию интернет-славы после того, как провел пресс-конференцию в Оттаве.

По непонятным причинам собрать журналистов решили не в каком-нибудь пресс-центре, а на улице. При том, что температура воздуха она тот момент составляла около -12 градусов.

Вот что происходит, когда вы проводите пресс-конференцию на открытом воздухе в Оттаве во время канадской зимы.

Выйдя к представителям СМИ, О'Риган первым делом решил выпить воды, которая заблаговременно была приготовлена организаторами. Только ни они, ни министр не учли особенности погоды. А потому попить у политика не вышло — вода попросту превратилась в лед. Объясняя свое замешательство журналистам, министр пошутил, что он хотя бы догадался надеть на пресс-конференцию пальто.

Видео с О'Риганом быстро набрало популярность в Сети, и пользователи стали шутить и делиться своими воспоминаниями о канадской зиме.

Псс, только не лизни микрофон.
Я так счастлива, что переехала из Оттавы в Ванкувер. Раньше все это было нормальным, теперь я думаю, «что, черт возьми, здесь делает снег?».
Это соответствует всем стереотипам о канадской зиме.
Очень круто! Я люблю Канаду.

Читайте также:

Пассажиры потребовали от «Аэрофлота» 3,6 млн долларов в суде США
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
В Уфе полицейские избили следователей в отделе полиции
У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков
Силуанов назвал неожиданной реакцию на пенсионную реформу
Открылся самый длинный в мире мост, напечатанный на 3D-принтере
«Почта России» начала продавать пиво ради рентабельности
Спорт
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди Кто-то из них наверняка удивит вас весной
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Лайфхак, как «победить» передвижную камеру: он правда работает? В Сети появился рецепт, как «подставить» оператора, который охраняет передвижную камеру фиксации нарушений ПДД
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Дети
Меган Маркл назвала возможное имя будущей дочки Герцогиня попросила совета у своих самых маленьких поклонников (фото)
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь