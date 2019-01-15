Канадский министр провел пресс-конференцию на улице и стал звездой Сети

Министр по делам коренного населения Канады Симус О'Риган получил свою порцию интернет-славы после того, как провел пресс-конференцию в Оттаве.

По непонятным причинам собрать журналистов решили не в каком-нибудь пресс-центре, а на улице. При том, что температура воздуха она тот момент составляла около -12 градусов.

Выйдя к представителям СМИ, О'Риган первым делом решил выпить воды, которая заблаговременно была приготовлена организаторами. Только ни они, ни министр не учли особенности погоды. А потому попить у политика не вышло — вода попросту превратилась в лед. Объясняя свое замешательство журналистам, министр пошутил, что он хотя бы догадался надеть на пресс-конференцию пальто.

Видео с О'Риганом быстро набрало популярность в Сети, и пользователи стали шутить и делиться своими воспоминаниями о канадской зиме.