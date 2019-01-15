Немецкие ученые рассчитали, как сильно крафтовое пиво теряет вкус при хранении

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Эксперименты продемонстрировали, что специфический аромат хмеля теряется на треть спустя три месяца хранения в прохладном месте, и что он пропадает еще быстрее быстрее, если хранить пиво при комнатной температуре. В общем, пиво, в отличие от вина, чем свежее, тем лучше, прямо говорится в статье, опубликованной в журнале Brewing Science.

Особый вкус крафтового пива достигается за счет добавления хмеля в свежесваренное пиво. Главную роль тут играет вещество с названием 4-меркапто-4-метилпентан-2-он, запах которого напоминает запах черной ягод черной смородины. Буквально несколько нанограмм этого вещества на литр пива значительно меняют его аромат.

В своем исследовании ученые впервые просчитали, как меняется содержание этого активного вещества при хранении пива. В течение шести месяцев они хранили образцы фильтрованного и нефильтрованного пива при температуре 5 и 20 градусов по Цельсию. На старте концентрация активного вещества в фильтрованном пиве была 22 нг/кг, в нефильтрованном — 15 нг/кг.

Спустя три месяца при хранении при температуре 5 градусов содержание 4-меркапто-4-метилпентан-2-она уменьшилось до 59% в фильтрованном и 67% в нефильтрованном пиве.

При хранении же в условиях комнатной температуры потери были значительно больше: активного вещества осталось лишь 30% и 40% от первоначального значения. После шести месяцев хранения потери были еще более заметными.