Немецкие ученые рассчитали, как сильно крафтовое пиво теряет вкус при хранении
Исследователи из Мюнхенского технического университета решили выяснить, как и в каких условиях нужно хранить крафтовое пиво, чтобы оно не теряло своих вкусовых свойств.
Исследователи из Мюнхенского технического университета решили выяснить, как и в каких условиях нужно хранить крафтовое пиво, чтобы оно не теряло своих вкусовых свойств.
Эксперименты продемонстрировали, что специфический аромат хмеля теряется на треть спустя три месяца хранения в прохладном месте, и что он пропадает еще быстрее быстрее, если хранить пиво при комнатной температуре. В общем, пиво, в отличие от вина, чем свежее, тем лучше, прямо говорится в статье, опубликованной в журнале Brewing Science.
Особый вкус крафтового пива достигается за счет добавления хмеля в свежесваренное пиво. Главную роль тут играет вещество с названием 4-меркапто-4-метилпентан-2-он, запах которого напоминает запах черной ягод черной смородины. Буквально несколько нанограмм этого вещества на литр пива значительно меняют его аромат.
В своем исследовании ученые впервые просчитали, как меняется содержание этого активного вещества при хранении пива. В течение шести месяцев они хранили образцы фильтрованного и нефильтрованного пива при температуре 5 и 20 градусов по Цельсию. На старте концентрация активного вещества в фильтрованном пиве была 22 нг/кг, в нефильтрованном — 15 нг/кг.
Спустя три месяца при хранении при температуре 5 градусов содержание 4-меркапто-4-метилпентан-2-она уменьшилось до 59% в фильтрованном и 67% в нефильтрованном пиве.
«Любой, кто предпочитает пиво с сильным хмелевым ароматом, не должен долго хранить крафтовое пиво», — резюмирует итоги своей работы один из авторов статьи Клаас Реглиц, слова которого приводятся в