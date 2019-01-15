На Багамах российскую певицу Ханну укусила акула
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская певица Ханна рассказала в Instagram, что во время отдыха на Багамах ее укусила рифовая акула.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская певица Ханна рассказала в Instagram, что во время отдыха на Багамах ее укусила рифовая акула.
Певица опубликовала несколько фотографий с острова Эксума и пожаловалась на то, что одна их хищных рыб приняла палец ее ноги за малька и укусила его.
«Палец на месте, не переживайте», — написала Ханна.
Певица отметила, что у рифовых акул маленькие зубы, но посоветовала подписчикам при встрече с этим морским хищником беречь пальцы.