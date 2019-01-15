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18:03 (мск), источник: РИА Новости

На Багамах российскую певицу Ханну укусила акула

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская певица Ханна рассказала в Instagram, что во время отдыха на Багамах ее укусила рифовая акула.

Певица опубликовала несколько фотографий с острова Эксума и пожаловалась на то, что одна их хищных рыб приняла палец ее ноги за малька и укусила его.

«Палец на месте, не переживайте», — написала Ханна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Певица отметила, что у рифовых акул маленькие зубы, но посоветовала подписчикам при встрече с этим морским хищником беречь пальцы.

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