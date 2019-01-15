Самой одинокой в мире лягушке Ромео нашли Джульетту

Источник: Robin Moore / GWC

Самец боливийской водной лягушки по кличке Ромео, который считался последним представителем своего вида, неожиданно обрел пару: в ходе экспедиции в лесах страны ученые нашли еще пять лягушек этого же вида, в том числе подходящую ему самку, которую уже назвали Джульеттой. Историю рассказывает экологическая организация Global Wildlife Conservation.

Новость Умерла последняя в своем виде гавайская улитка по кличке Джордж

Лягушкам Telmatobius yuracare, эндемикам Боливии, как и многим видам лягушек в этой стране, угрожает вымирание из-за вырубки лесов и сокращения ареала их обитания. В музее естественной истории города Кочабамба живет 10-летний самец по кличке Ромео, который считался последним представителем вида, последние 10 лет не встречавшегося в дикой природе. Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения лягушек, Global Wildlife Conservation и их партнеры завели для Ромео профиль на сайте знакомств Match.com.

Тереза Камачо-Бадани (Teresa Camacho Badani) из музея естественной истории имени Альсида Д’Орбиньи и трое ее коллег отправились в очередную экспедицию в боливийские леса в поисках лягушек Telmatobius yuracare и под конец рабочего дня в небольшом ручье нашли сначала одного самца, а затем, через несколько дней, еще двух самцов и двух самок, молодую и постарше. Всех пятерых лягушек ученые решили забрать, поскольку их, по-видимому, уже настолько мало, что в дикой природе им угрожает гибель.

Вторая лягушка подойдет Ромео в качестве партнера, и ее ожидаемо назвали Джульеттой. Пока все лягушки находятся в карантине в музейном научном центре, их предстоит на всякий случай пролечить от хитридиомикоза, смертельно опасной для амфибий болезни, вызванной грибом Batrachochytrium dendrobatidis. Камачо-Бадани отмечает, что это очень сильная и быстрая здоровая самка «совсем не такая скромная, как Ромео».

Теперь ученые планируют продолжить поиски в надежде обнаружить одну-две полноценные популяции лягушек: если им снова встретятся лишь единичные особи, их также заберут для разведения.