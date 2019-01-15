Самой одинокой в мире лягушке Ромео нашли Джульетту
Самцу, живущему в неволе, в дикой природе нашли самку.
Самцу, живущему в неволе, в дикой природе нашли самку.
Самец боливийской водной лягушки по кличке Ромео, который считался последним представителем своего вида, неожиданно обрел пару: в ходе экспедиции в лесах страны ученые нашли еще пять лягушек этого же вида, в том числе подходящую ему самку, которую уже назвали Джульеттой. Историю рассказывает экологическая организация Global Wildlife Conservation.
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Вторая лягушка подойдет Ромео в качестве партнера, и ее ожидаемо назвали Джульеттой. Пока все лягушки находятся в карантине в музейном научном центре, их предстоит на всякий случай пролечить от хитридиомикоза, смертельно опасной для амфибий болезни, вызванной грибом Batrachochytrium dendrobatidis.
Теперь ученые планируют продолжить поиски в надежде обнаружить
Ольга Добровидова