Комикс о Дэдпуле по просьбе издательства оценивал специалист Роскомнадзора

«Издательство по собственной инициативе приняло решение не публиковать данную главу. Все изменения, внесенные в содержание комикса, были согласованы с правообладателем», — говорится в официальном заявлении издательства «Комильфо», входящего в состав группы «Эксмо-АСТ», распространенном во вторник.

В заявлении отмечается, что «публикации в СМИ не отражают всецело рабочие процессы, принятые в издательской отрасли и вводят читателей в заблуждение относительно возможного прецедента цензуры».

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«По сложившейся обычной практике издательство “Комильфо”, как и другие представители издательской отрасли, обращается к аккредитованным экспертам Роскомнадзора для получения заключений относительно произведений, тематика и содержание которых могут быть ограничены возрастным цензом или требованиями законодательства РФ», — пояснили в издательстве.

Там выразили сожаление, что «не смогли своевременно донести до коллег из СМИ корректную информацию относительно ситуации».

Кроме того, в издательстве принесли извинения эксперту Роскомнадзора — профессору, доктору психологических наук, дипломированному судебному эксперту-психологу Вали Енгалычеву, который «рекомендовал отказаться от публикации одной из глав комикса “Дэдпул. MAX” в связи с возможным нарушением действующего законодательства», а также руководству и сотрудникам Роспотребнадзора за опечатку в посте издательства в соцсети «ВКонтакте», анонсирующем выход комикса.

Ранее «Коммерсант» опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство «Комильфо» изъяло часть комиксов про Дэдпула, в котором он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.

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В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство не занимается аккредитацией экспертов, которые проводят экспертизу возрастной маркировки материалов, и не уполномочивало никакого эксперта проверять комиксы о Дэдпуле с персонажем-неонацистом.