Где 21 января 2019 года можно будет наблюдать кровавую суперлуну

Источник: NASA

В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение — total lunar eclipse, как его называют в NASA, которое загодя предупредило о надвигающемся астрономическом явлении. Само по себе оно не столь уж редкое. Но грядущее выйдет за рамки обычного. Ведь в нем будет участвовать так называемая с уперлуна. То есть, полная Луна, которая ко всему прочему еще и очень близко подойдет к Земле.

Орбита Луны чуть вытянута. Напоминает эллипс. Поэтому наш естественный спутник то приближается к нам, оказываясь в перигее, то удаляется в апогей. Разница может составить почти 50 тысяч километров.

Минимальное расстояние до Луны — 356400 километров, максимальное — 406700 километров. 21 января 2019 года Луна окажется в 357 336 километрах от Земли — приблизится на 48804 километра по сравнению с апогеем в 406 140 километров, в котором она находилась 9 января 2019 года.

Близкое ночное светило, которое сначала будет выглядеть как огромный белый фонарь — на 14 процентов больше обычного и на треть ярче, сначала попадет в полутень (penumbra), а потом и в тень (umbra) Земли. Какое-то время Луна будет освещена лишь тем солнечным светом, который пройдет сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера — поглотит коротковолновую — фиолетовую и синюю — часть спектра, оставив лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны «кровавым». Зрелище ожидается мистическое. Если, конечно, не помешает облачность.

Во всей своей красе полное затмение кровавой суперлуны будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе. В России — на Западе, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Начнется затмение в 3 часа 34 минуты по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза — когда светимость Луны уменьшится в 10000 раз — продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут — опять же по Всемирному времени.

Новость Пчелы замирают во время солнечных затмений

Согласно прогнозу астрономов, для москвичей затмение — его частичная полутеневая фаза (partial eclipse) — начнется в 6 часов 34 минуты мск (UT + 3). Луну в это время следует искать в западной части неба. Она будет висеть примерно в 16 градусах над горизонтом.

В 7 часов 41 минуту (мск) Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли (umbra).

Вроде бы можно будет увидеть и максимальную фазу затмения, которая для наблюдателей из Москвы и ее ближайших окрестностей начнется в 8 часов 12 минут. Луна еще не скроется за горизонтом, но будет находиться очень низко — примерно в 4 градусах.

Небесное шоу закончится в 8 часов 43 минуты — Луна закатится почти за горизонт (0,6 градуса), начнет светать.

Спорный вопрос

Лунные затмения не представляют никакой опасности, разве что обостряют состояние «лунатиков» — людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.

А вот суперлуна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление с уперлуны сопровождалось какими-нибудь катастрофами — вплоть до событий глобального масштаба.