Где 21 января 2019 года можно будет наблюдать кровавую суперлуну
В ближайшие выходные состоится полное затмение ночного светила.
В ближайшие выходные состоится полное затмение ночного светила.
В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение — total lunar eclipse, как его называют в NASA, которое загодя предупредило о надвигающемся астрономическом явлении. Само по себе оно не столь уж редкое. Но грядущее выйдет за рамки обычного. Ведь в нем будет участвовать так называемая с
Орбита Луны чуть вытянута. Напоминает эллипс. Поэтому наш естественный спутник то приближается к нам, оказываясь в перигее, то удаляется в апогей. Разница может составить почти 50 тысяч километров.
Минимальное расстояние до Луны — 356400 километров, максимальное — 406700 километров. 21 января 2019 года Луна окажется в 357 336 километрах от Земли — приблизится на 48804 километра по сравнению с апогеем в 406 140 километров, в котором она находилась 9 января 2019 года.
Близкое ночное светило, которое сначала будет выглядеть как огромный белый фонарь — на 14 процентов больше обычного и на треть ярче, сначала попадет в полутень (penumbra), а потом и в тень (umbra) Земли.
Начнется затмение в 3 часа 34 минуты по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза — когда светимость Луны уменьшится в 10000 раз — продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут — опять же по Всемирному времени.
Согласно прогнозу астрономов, для москвичей затмение — его частичная полутеневая фаза (partial eclipse) — начнется в 6 часов 34 минуты мск (UT + 3). Луну в это время следует искать в западной части неба. Она будет висеть примерно в 16 градусах над горизонтом.
В 7 часов 41 минуту (мск) Луна переместится на
Вроде бы можно будет увидеть и максимальную фазу затмения, которая для наблюдателей из Москвы и ее ближайших окрестностей начнется в 8 часов 12 минут. Луна еще не скроется за горизонтом, но будет находиться очень низко — примерно в 4 градусах.
Небесное шоу закончится в 8 часов 43 минуты — Луна закатится почти за горизонт (0,6 градуса), начнет светать.
Лунные затмения не представляют никакой опасности, разве что обостряют состояние «лунатиков» — людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.
Владимир Лаговский