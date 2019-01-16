Охота за головами. Самые востребованные и «ненужные» профессии 2019 года

Источник: Reuters

Аналитики и рекрутеры делятся первыми прогнозами по ситуации на рынке труда в 2019 году. АиФ.ru проанализировал различные исследования и выяснил, какие работники будут наиболее востребованными и высокооплачиваемыми, а каким, возможно, пора менять сферу деятельности.

Востребованные специальности

Водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам

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Аналитики сервиса HeadHunter считают, что в 2019 году одними из самых востребованных в России будут рабочие специальности: водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Эксперты говорят, что на рынке труда сложилась многолетняя тенденция: на эти профессии растёт спрос, но не увеличивается предложение, поэтому подрастают и зарплатные предложения.

Специалисты в области IT-технологий

Аналитики портала SuperJob.ru считают, что в 2019 году будут востребованы специалисты в области IT-технологий, об этом пишет «Российская газета». Это разработчики приложений для iOS и Android (конкуренция — менее двух человек на место, средняя зарплата по Москве — 130−140 тысяч рублей в месяц), UI/UX-дизайнеры, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов (конкурс — 2,5 соискателя на вакансию, средняя зарплата в Москве — 110−120 тысяч рублей), специалисты по тестированию приложений (2,5 резюме на одну вакансию, средняя зарплата по Москве — 80−90 тысяч рублей). Также сохранится высокий спрос на аналитиков данных и аналитиков Big data.

Фармацевты, врачи, медсестры и страховые консультанты

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Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что в 2019 году в этих специальностях будет кадровый дефицит. Поэтому такие специалисты довольно легко смогут найти себе работу.

Специалисты в области физкультуры и спорта, образования и науки

Директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов заявил, что именно в этих сферах в стране заявлено больше всего вакансий, об этом сообщает «Российская газета». При этом 22% среди этих вакансий — для окончивших бакалавриат.

«Бесполезные» профессии и сотрудники, которые могут потерять работу

Топ-менеджеры, юристы, госслужащие, бухгалтеры и работники медиа

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Специалисты компании HeadHunter провели также исследование самых невостребованных профессий в наступившем году. Аналитики заявляют, что самые большие сложности с поиском работы возникнут в областях, где есть высокая конкуренция. С этим столкнутся работники, по чьим профессиям отношение активных резюме к одной вакансии от 7 и выше: топ-менеджеры (12 резюме на одну вакансию), юристы (8,8 резюме на одну вакансию), госслужащие и работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа (по 8,2 резюме на одну вакансию), бухгалтеры, финансисты и экономисты (7 резюме на одну вакансию).

Банковские сотрудники, hr-специалисты и строители

Портал Rabota.ru подготовил исследование «Итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год», в котором перечислил профессии, в которых будет наблюдаться переизбыток кадров. Помимо бухгалтеров, юристов, экономистов и медиа-специалистов, в этот список попали работники банковской и строительной сфер, hr-специалисты.

Сотрудники транспортной сферы, производители электрооборудования, машин, электроэнергии