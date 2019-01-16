Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кот похож на паука. Теперь он — звезда соцсетей
Зеленые автономера – еще одно новшество в России
Жасмин объяснила, почему не стрижет 2-летнего сына
Мама спасенного в Магнитогорске Вани дала откровенное интервью
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
Определился 5-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Проблемы мотивационного характера: что происходит с Кайшевой?
«Зачем вы это делаете?»: Зубков о ценах на заправках «Газпрома»
Умер Александр Саркисов
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
02:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Охота за головами. Самые востребованные и «ненужные» профессии 2019 года

​АиФ.ru ознакомился с прогнозами аналитиков о том, какие специалисты смогут легко найти себе достойную работу в 2019 году, а какие могут попасть под сокращение.

Источник: Reuters

Аналитики и рекрутеры делятся первыми прогнозами по ситуации на рынке труда в 2019 году. АиФ.ru проанализировал различные исследования и выяснил, какие работники будут наиболее востребованными и высокооплачиваемыми, а каким, возможно, пора менять сферу деятельности.

Востребованные специальности

Водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам

Читайте также
Что будет с реальными доходами россиян в 2019 году

Аналитики сервиса HeadHunter считают, что в 2019 году одними из самых востребованных в России будут рабочие специальности: водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Эксперты говорят, что на рынке труда сложилась многолетняя тенденция: на эти профессии растёт спрос, но не увеличивается предложение, поэтому подрастают и зарплатные предложения.

Специалисты в области IT-технологий

Аналитики портала SuperJob.ru считают, что в 2019 году будут востребованы специалисты в области IT-технологий, об этом пишет «Российская газета». Это разработчики приложений для iOS и Android (конкуренция — менее двух человек на место, средняя зарплата по Москве — 130−140 тысяч рублей в месяц), UI/UX-дизайнеры, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов (конкурс — 2,5 соискателя на вакансию, средняя зарплата в Москве — 110−120 тысяч рублей), специалисты по тестированию приложений (2,5 резюме на одну вакансию, средняя зарплата по Москве — 80−90 тысяч рублей). Также сохранится высокий спрос на аналитиков данных и аналитиков Big data.

Фармацевты, врачи, медсестры и страховые консультанты

Читайте также
Число безработных россиян за год сократилось почти на 10%

Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что в 2019 году в этих специальностях будет кадровый дефицит. Поэтому такие специалисты довольно легко смогут найти себе работу.

Специалисты в области физкультуры и спорта, образования и науки

Директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов заявил, что именно в этих сферах в стране заявлено больше всего вакансий, об этом сообщает «Российская газета». При этом 22% среди этих вакансий — для окончивших бакалавриат.

«Бесполезные» профессии и сотрудники, которые могут потерять работу

Топ-менеджеры, юристы, госслужащие, бухгалтеры и работники медиа

Читайте также
Названы самые высокооплачиваемые профессии прямо сейчас. Список

Специалисты компании HeadHunter провели также исследование самых невостребованных профессий в наступившем году. Аналитики заявляют, что самые большие сложности с поиском работы возникнут в областях, где есть высокая конкуренция. С этим столкнутся работники, по чьим профессиям отношение активных резюме к одной вакансии от 7 и выше: топ-менеджеры (12 резюме на одну вакансию), юристы (8,8 резюме на одну вакансию), госслужащие и работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа (по 8,2 резюме на одну вакансию), бухгалтеры, финансисты и экономисты (7 резюме на одну вакансию).

Банковские сотрудники, hr-специалисты и строители

Портал Rabota.ru подготовил исследование «Итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год», в котором перечислил профессии, в которых будет наблюдаться переизбыток кадров. Помимо бухгалтеров, юристов, экономистов и медиа-специалистов, в этот список попали работники банковской и строительной сфер, hr-специалисты.

Сотрудники транспортной сферы, производители электрооборудования, машин, электроэнергии

Согласно прогнозу Минтруда, этим работникам в первую очередь грозит увольнение в 2019 году, как сообщают «Известия». Прогноз основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Самый большой риск — у сотрудников банков, что связано с продолжающимся закрытием кредитных организаций. На втором месте — работники транспортной сферы, на третьем — те, кто занимается производством электрооборудования или машин. Большое количество увольнений ожидается в сферах добычи энергетических полезных ископаемых, производства и передачи электроэнергии и топлива, производства машин и оборудования, автомобилестроения, производства стройматериалов.

Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
Российскую певицу Ханну на Багамах укусила акула
В Уфе полицейские избили следователей в отделе полиции
«Почта России» начала продавать пиво ради рентабельности
Психологи рекомендовали богатым не доводить бедных до крайности
Спорт
Сборная России проиграла в матче группового этапа ЧМ по гандболу Тимур Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Белорусская фирма покупает в России большой автомобильный завод ФАС разрешила купить мощности закрытого несколько лет назад завода белорусско-британскому «Юнисон»
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Дети
Меган Маркл назвала возможное имя будущей дочки Герцогиня попросила совета у своих самых маленьких поклонников (фото)
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь