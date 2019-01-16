Охота за головами. Самые востребованные и «ненужные» профессии 2019 года
АиФ.ru ознакомился с прогнозами аналитиков о том, какие специалисты смогут легко найти себе достойную работу в 2019 году, а какие могут попасть под сокращение.
АиФ.ru ознакомился с прогнозами аналитиков о том, какие специалисты смогут легко найти себе достойную работу в 2019 году, а какие могут попасть под сокращение.
Аналитики и рекрутеры делятся первыми прогнозами по ситуации на рынке труда в 2019 году. АиФ.ru проанализировал различные исследования и выяснил, какие работники будут наиболее востребованными и высокооплачиваемыми, а каким, возможно, пора менять сферу деятельности.
Востребованные специальности
Водители, курьеры,
Аналитики сервиса HeadHunter считают, что в 2019 году одними из самых востребованных в России будут рабочие специальности: водители, курьеры,
Специалисты в области IT-технологий
Аналитики портала SuperJob.ru считают, что в 2019 году будут востребованы специалисты в области
Фармацевты, врачи, медсестры и страховые консультанты
Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что в 2019 году в этих специальностях будет кадровый дефицит. Поэтому такие специалисты довольно легко смогут найти себе работу.
Специалисты в области физкультуры и спорта, образования и науки
Директор Ситуационного центра
«Бесполезные» профессии и сотрудники, которые могут потерять работу
Специалисты компании HeadHunter провели также исследование самых невостребованных профессий в наступившем году. Аналитики заявляют, что самые большие сложности с поиском работы возникнут в областях, где есть высокая конкуренция. С этим столкнутся работники, по чьим профессиям отношение активных резюме к одной вакансии от 7 и выше:
Банковские сотрудники,
Портал Rabota.ru подготовил исследование «Итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год», в котором перечислил профессии, в которых будет наблюдаться переизбыток кадров. Помимо бухгалтеров, юристов, экономистов и
Сотрудники транспортной сферы, производители электрооборудования, машин, электроэнергии
Согласно прогнозу Минтруда, этим работникам в первую очередь грозит увольнение в 2019 году, как сообщают «Известия». Прогноз основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Самый большой риск — у сотрудников банков, что связано с продолжающимся закрытием кредитных организаций. На втором месте — работники транспортной сферы, на третьем — те, кто занимается производством электрооборудования или машин. Большое количество увольнений ожидается в сферах добычи энергетических полезных ископаемых, производства и передачи электроэнергии и топлива, производства машин и оборудования, автомобилестроения, производства стройматериалов.