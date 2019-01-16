Вася величество: Лановой создал образ безукоризненного джентльмена
Но больше всего ценит свою единственную комедийную роль.
Но больше всего ценит свою единственную комедийную роль.
С особой теплотой Лановой вспоминает свой любимый эпизод из комедии «Полосатый рейс» 1961 года, где он появился чисто случайно. Приехав в Одессу к снимавшейся там Татьяне Самойловой, его тогдашней жене, Лановой встретил режиссера Владимира Фетина, предложившего ему немного посидеть в кадре в роли «отдыхающего на пляже», которая в итоге осталась для неотразимого
Сам Василий Лановой называет своего персонажа в «Полосатом рейсе» королем пляжа, и лучше не скажешь, глядя на этого атлетического красавца в красных плавках, пижонских очках и намотанной на шею кокетливой белой косыночке, который, отхлебывая из стаканчика, с ученым видом знатока произносит самую знаменитую реплику из фильма:
Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках.
Эту короткую роль Лановой ценит еще и за то, что в ней просто некогда было ошибиться — скорчив испуганную рожу при виде тигров, король стремительно смывается с берега, однако произнесенная им фраза не забудется уже никогда и станет своеобразным эпиграфом, визитной карточкой всего фильма.
О том, что другие кинорежиссеры и близко не подпускали к комедии Василия Ланового, он впоследствии говорил с легким оттенком сожаления, иронизируя над режиссерской логикой: «Мне говорили, у тебя парсуна не та, не комедийная рожа». Между тем даже первый его фильм, «Аттестат зрелости» 1954 года, где студент Театрального училища им. Б. Щукина играет главную роль, свидетельствует о том, что в умелых руках даже ослепительно красивый Лановой был бы совсем не безнадежен и как комик. Воспитательному «Аттестату зрелости» совсем немного не хватает до сатирической комедии, высмеивающей нарциссичного главного героя, уверенного, хоть и не без оснований, в том, что он самый умный и красивый, а потому может смотреть на одноклассников свысока.
Фильм вырос из спектакля, который в 1951 году получил первую премию на всесоюзном конкурсе самодеятельности — первые актерские навыки Василий Лановой приобрел в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. Увидев Ланового в самодеятельном спектакле, режиссер Татьяна Лукашевич решила снять фильм, после которого 20-летний актер проснулся знаменитым.
Его утонченный герой, Валентин Листовский, похож на грациозную трепетную лань, а когда начинает читать свое любимое стихотворение: «Когда-то разбилось об острые скалы прекрасное юное тело Икара», нетрудно догадаться, что слово «прекрасный» самовлюбленный юноша использует прежде всего применительно к себе самому, однако в итоге признает свои ошибки, когда рассказывает младшему брату саморазоблачительную сказку на ночь: «Жил-был очень красивый принц, все ему твердили, что он самый умный юноша на свете, это вскружило ему голову». Влюбленная в Валентина девочка называет его Печориным, на что он высокомерно кривляется: «Я всегда скучаю на вечерах», пародируя аристократические замашки светского хлыща.
Из «лишних людей» русской литературы Василий Лановой, наверное, больше всех мечтал бы сыграть князя Андрея Болконского из своей любимой книги «Война и мир», которую знает практически наизусть. Когда Сергей Бондарчук, собравшийся в середине 1960-х экранизировать толстовскую эпопею, предложил Лановому роль Анатоля Курагина, актер сначала наотрез отказался играть развратного красавца и соблазнителя, и лишь год спустя режиссеру удалось уломать артиста, согласившегося только при условии, что в фильме останется сцена с ампутацией ноги в лазарете, где Анатоль может предъявить не только свою бездуховную красоту, но и страдание, превращающее его из опасного животного в человека, способного не только причинять другим боль, но и испытывать ее.
В другой толстовской экранизации — «Анне Карениной» Александра Зархи, вышедшей вскоре после «Войны и мира», — граф Алексей Вронский в исполнении Ланового тоже поначалу производит впечатление человека, хоть и способного упорно добиваться любимой женщины, однако не склонного к сантиментам и порой даже жестокого. Однако благодаря настойчивости актера, тоже долго не соглашавшегося на эту роль и требовавшего добавить необходимые ему сцены, бонвиван Вронский
Василий Лановой признавался, что когда перед ним стоял вопрос выбора роли, он всегда делал его в пользу военной картины, и действительно, мундир сидит на его безукоризненной фигуре безупречно, а его лицо позволяет служить живым воплощением понятия «воинская честь» — бесстрашие и преданность составляет суть характера лихого казака Ивана Вараввы в «Офицерах», снятых Владимиром Роговым в 1971 году.
Во всех своих ролях Василию Лановому так или иначе удается романтически приподнять, возвысить персонаж над исходным материалом — это относится и к его Павлу Корчагину, пожалуй, лучшей из всех существующих в кино интерпретаций этой роли.
Режиссеры фильма «Павел Корчагин» Александр Алов и Владимир Наумов заприметили молодого Ланового в соседнем павильоне киностудии, где он снимался в байопике о Богдане Хмельницком «Триста лет тому…» в роли чувствительного прапорщика в расшитом золотом камзоле, сопереживающего простому народу. Когда Алов и Наумов предложили студенту 3-го курса попробоваться на роль Павки, тот не без нахальства ответил:
А чего пробоваться? Это мой герой.
Основания для такой уверенности давало ему давнее знакомство с Корчагиным, случившееся в 1941-м, когда еще не умевший читать семилетний Вася Лановой услышал роман Островского от учителя украинского языка, который читал школьникам книгу «Як гартувалась сталь», несмотря на риск быть повешенным немцами, если бы они узнали о том, какую революционную литературу учитель преподает детям на оккупированной территории.
Протяжные украинские песни в
И лишь в 1963 году прорывной большой ролью для Ланового стал благороднейший принц Калаф в «Принцессе Турандот», где его юмористически представляют «Вася высочество», однако сыгранные им в последующие годы роли, в том числе Цезарь в «Антонии и Клеопатре», Маяковский в «Конармии», Пушкин в «Шагах командора», Бернард Шоу в «Милом лжеце», дают все основания без иронических оговорок называть Василия Семеновича Ланового «Вася величество».