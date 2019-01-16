Вася величество: Лановой создал образ безукоризненного джентльмена

Источник: РИА "Новости"

Прославившийся почти иконописным образом идеального комсомольца Павла Корчагина и запомнившийся миллионам ролями блестящих офицеров, Василий Семенович Лановой отмечает 16 января 85-летие. В день юбилея замечательного актера, любимца нескольких поколений зрителей кинокритик Лидия Маслова вспомнила об этапах его творческого пути — специально для «Известий».

Король пляжа

С особой теплотой Лановой вспоминает свой любимый эпизод из комедии «Полосатый рейс» 1961 года, где он появился чисто случайно. Приехав в Одессу к снимавшейся там Татьяне Самойловой, его тогдашней жене, Лановой встретил режиссера Владимира Фетина, предложившего ему немного посидеть в кадре в роли «отдыхающего на пляже», которая в итоге осталась для неотразимого героя-любовника единственной комической киноролью.

Сам Василий Лановой называет своего персонажа в «Полосатом рейсе» королем пляжа, и лучше не скажешь, глядя на этого атлетического красавца в красных плавках, пижонских очках и намотанной на шею кокетливой белой косыночке, который, отхлебывая из стаканчика, с ученым видом знатока произносит самую знаменитую реплику из фильма:

Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках.

Эту короткую роль Лановой ценит еще и за то, что в ней просто некогда было ошибиться — скорчив испуганную рожу при виде тигров, король стремительно смывается с берега, однако произнесенная им фраза не забудется уже никогда и станет своеобразным эпиграфом, визитной карточкой всего фильма.

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О том, что другие кинорежиссеры и близко не подпускали к комедии Василия Ланового, он впоследствии говорил с легким оттенком сожаления, иронизируя над режиссерской логикой: «Мне говорили, у тебя парсуна не та, не комедийная рожа». Между тем даже первый его фильм, «Аттестат зрелости» 1954 года, где студент Театрального училища им. Б. Щукина играет главную роль, свидетельствует о том, что в умелых руках даже ослепительно красивый Лановой был бы совсем не безнадежен и как комик. Воспитательному «Аттестату зрелости» совсем немного не хватает до сатирической комедии, высмеивающей нарциссичного главного героя, уверенного, хоть и не без оснований, в том, что он самый умный и красивый, а потому может смотреть на одноклассников свысока.

Фильм вырос из спектакля, который в 1951 году получил первую премию на всесоюзном конкурсе самодеятельности — первые актерские навыки Василий Лановой приобрел в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. Увидев Ланового в самодеятельном спектакле, режиссер Татьяна Лукашевич решила снять фильм, после которого 20-летний актер проснулся знаменитым.

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». В роли Валентина Листовского — артист Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой — Галина Ляпина | Источник: РИА "Новости"

Его утонченный герой, Валентин Листовский, похож на грациозную трепетную лань, а когда начинает читать свое любимое стихотворение: «Когда-то разбилось об острые скалы прекрасное юное тело Икара», нетрудно догадаться, что слово «прекрасный» самовлюбленный юноша использует прежде всего применительно к себе самому, однако в итоге признает свои ошибки, когда рассказывает младшему брату саморазоблачительную сказку на ночь: «Жил-был очень красивый принц, все ему твердили, что он самый умный юноша на свете, это вскружило ему голову». Влюбленная в Валентина девочка называет его Печориным, на что он высокомерно кривляется: «Я всегда скучаю на вечерах», пародируя аристократические замашки светского хлыща.

Опасный красавец

Из «лишних людей» русской литературы Василий Лановой, наверное, больше всех мечтал бы сыграть князя Андрея Болконского из своей любимой книги «Война и мир», которую знает практически наизусть. Когда Сергей Бондарчук, собравшийся в середине 1960-х экранизировать толстовскую эпопею, предложил Лановому роль Анатоля Курагина, актер сначала наотрез отказался играть развратного красавца и соблазнителя, и лишь год спустя режиссеру удалось уломать артиста, согласившегося только при условии, что в фильме останется сцена с ампутацией ноги в лазарете, где Анатоль может предъявить не только свою бездуховную красоту, но и страдание, превращающее его из опасного животного в человека, способного не только причинять другим боль, но и испытывать ее.

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука | Источник: РИА "Новости"

В другой толстовской экранизации — «Анне Карениной» Александра Зархи, вышедшей вскоре после «Войны и мира», — граф Алексей Вронский в исполнении Ланового тоже поначалу производит впечатление человека, хоть и способного упорно добиваться любимой женщины, однако не склонного к сантиментам и порой даже жестокого. Однако благодаря настойчивости актера, тоже долго не соглашавшегося на эту роль и требовавшего добавить необходимые ему сцены, бонвиван Вронский все-таки получился не бессердечным светским щеголем, а несчастным человеком, над которым висит роковое проклятие — губить тех, кого он любит больше всего, будь то загнанная лошадь Фру-Фру или измученная ревностью и злобой светского общества падшая женщина Анна.

Мужчина в форме

Василий Лановой признавался, что когда перед ним стоял вопрос выбора роли, он всегда делал его в пользу военной картины, и действительно, мундир сидит на его безукоризненной фигуре безупречно, а его лицо позволяет служить живым воплощением понятия «воинская честь» — бесстрашие и преданность составляет суть характера лихого казака Ивана Вараввы в «Офицерах», снятых Владимиром Роговым в 1971 году.

От этой роли придирчивый актер тоже сначала подумывал отказаться, потому что не понимал, кого он должен играть, однако предложение режиссера: «Играй романтическую сторону русского офицера» прояснило ситуацию.

Во всех своих ролях Василию Лановому так или иначе удается романтически приподнять, возвысить персонаж над исходным материалом — это относится и к его Павлу Корчагину, пожалуй, лучшей из всех существующих в кино интерпретаций этой роли.

Кадр из фильма «Павел Корчагин». В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой | Источник: РИА "Новости"

Режиссеры фильма «Павел Корчагин» Александр Алов и Владимир Наумов заприметили молодого Ланового в соседнем павильоне киностудии, где он снимался в байопике о Богдане Хмельницком «Триста лет тому…» в роли чувствительного прапорщика в расшитом золотом камзоле, сопереживающего простому народу. Когда Алов и Наумов предложили студенту 3-го курса попробоваться на роль Павки, тот не без нахальства ответил:

А чего пробоваться? Это мой герой.

Основания для такой уверенности давало ему давнее знакомство с Корчагиным, случившееся в 1941-м, когда еще не умевший читать семилетний Вася Лановой услышал роман Островского от учителя украинского языка, который читал школьникам книгу «Як гартувалась сталь», несмотря на риск быть повешенным немцами, если бы они узнали о том, какую революционную литературу учитель преподает детям на оккупированной территории.

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Протяжные украинские песни в какой-то момент стали для Василия Ланового лучшим лекарством от заикания, которым он страдал после того, как один из фашистов выпустил автоматную очередь над головой маленького мальчика. Однако тот же оказавший психотерапевтическое воздействие украинский язык стал, с другой стороны, и камнем преткновения в театральной карьере актера. Окончив Щукинское училище в 1957 году, Василий Лановой поступил в академический театр им. Е. Вахтангова, однако первые шесть лет терпеливо переносил роли в массовке: главный режиссер Рубен Симонов считал, что речь молодого актера слишком украинизирована и, прежде чем играть большие роли, ему надо как следует послушать правильную речь опытных вахтанговцев.