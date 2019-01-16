Космической угрозе придают государственный масштаб
РАН и «Роскосмос» намерены подготовить план спасения человечества.
РАН и «Роскосмос» намерены подготовить план спасения человечества.
Вчера президиум РАН провел специальное заседание, посвященное космическим проблемам. Директор Института астрономии РАН Борис Шустов представил коллегам результаты работы экспертной группы, изучающей космические угрозы. По его словам, больше всего проблем создает космический мусор — различные обломки, которые накопились за 62 года покорения космоса. Господин Шустов рассказал, что в околоземном пространстве насчитывается около 150 млн мелких объектов, примерно 780 тыс. средних и почти 23 тыс. крупных.
Столкновение космического аппарата с крупным или средним фрагментом почти гарантированно разрушит космический аппарат. А если мусор будет сталкиваться и разрушаться, то все околоземное пространство заполнится опасными обломками и станет невозможно летать в космос.
Ученый отметил, что у США сразу шесть космических аппаратов отслеживают движение мусора, «а у нас ни одного — хотя мы давно пытаемся убедить “Роскосмос” в необходимости такого наблюдения».
Вторая по значимости угроза — космическая погода. Ученый напомнил, как в 1989 году внезапный поток солнечных частиц привел к отключению электричества на территории Канады. Третья опасность связана с астероидами и кометами. Большинство подлетающих к Земле космических тел сгорают в атмосфере, но астероиды размером от 30 м представляют серьезную угрозу — и падают на Землю «не так редко, примерно раз в 250 лет». «Объект диаметром 100 м вызовет региональную катастрофу, а при диаметре в 10 км приведет к концу цивилизации», — заверил господин Шустов. Он снова отметил успехи США: американские ученые за счет государственных средств отслеживают маршруты 18 тыс. объектов, которые в ближайшие 300 лет могут сблизиться с Землей. «В России такой системной государственной поддержки нет, поэтому наш вклад в обнаружение опасных космических тел — 0,1%, даже меньше», — признал он.
Часть коллег отнеслась к этой идее пессимистически.
Но директор департамента стратегического управления «Роскосмоса» Юрий Макаров, напротив, поддержал инициативу ученых. «США каждый запуск сопровождают подробным прогнозом потенциальных опасностей столкновения с космическим мусором», — рассказал он. По его словам, госкомпания и раньше предлагала подобные программы, однако «министерства экономического блока очень сдержанно относятся к финансированию этих работ». «Приоритет — в поддержании существующей орбитальной группировки, а подобные инициативы воспринимаются как некая экзотика», — сказал господин Макаров. В конце выступления представитель «Роскосмоса» предложил президенту РАН совместно подготовить еще один национальный проект «в области космической деятельности».
«Есть простая профилактика, которая поможет снизить риски до того, как мы научимся предотвращать космические угрозы», — заявил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый. Он напомнил про Чебаркульский метеорит, который упал в 2013 году в Челябинской области — тогда более тысячи человек пострадали от осколков оконного стекла, выбитого ударной волной. «Любой советский школьник знал — когда за окном будет яркая вспышка, надо ложиться на пол, уползать от окна и накрываться белой простыней, — припомнил господин Зеленый.— Мы должны рекомендовать Министерству просвещения ввести такие уроки гражданской обороны. Тем более что вспышка за окном может быть и не метеоритом, а ядерным взрывом. Так что это в любом случае пригодится».
Александр Черных