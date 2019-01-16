Космической угрозе придают государственный масштаб

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



«Роскосмос» предложил Российской академии наук совместно разработать национальный проект, посвященный космической деятельности. Об этом представители госкорпорации и академии заявили вчера на заседании президиума РАН. В нацпроекте найдется место для программы борьбы с космическими угрозами — от слежки за орбитальным мусором до уничтожения приближающихся к планете астероидов. В «Роскосмосе» признали, что ранее не могли добиться госфинансирования подобных проектов, «поскольку они воспринимаются как некая экзотика». Академики, в свою очередь, предложили провести для школьников специальные уроки о том, как себя вести при падении астероида.

Вчера президиум РАН провел специальное заседание, посвященное космическим проблемам. Директор Института астрономии РАН Борис Шустов представил коллегам результаты работы экспертной группы, изучающей космические угрозы. По его словам, больше всего проблем создает космический мусор — различные обломки, которые накопились за 62 года покорения космоса. Господин Шустов рассказал, что в околоземном пространстве насчитывается около 150 млн мелких объектов, примерно 780 тыс. средних и почти 23 тыс. крупных.

Столкновение космического аппарата с крупным или средним фрагментом почти гарантированно разрушит космический аппарат. А если мусор будет сталкиваться и разрушаться, то все околоземное пространство заполнится опасными обломками и станет невозможно летать в космос. Борис Шустов Директор Института астрономии РАН

Ученый отметил, что у США сразу шесть космических аппаратов отслеживают движение мусора, «а у нас ни одного — хотя мы давно пытаемся убедить “Роскосмос” в необходимости такого наблюдения».

Вторая по значимости угроза — космическая погода. Ученый напомнил, как в 1989 году внезапный поток солнечных частиц привел к отключению электричества на территории Канады. Третья опасность связана с астероидами и кометами. Большинство подлетающих к Земле космических тел сгорают в атмосфере, но астероиды размером от 30 м представляют серьезную угрозу — и падают на Землю «не так редко, примерно раз в 250 лет». «Объект диаметром 100 м вызовет региональную катастрофу, а при диаметре в 10 км приведет к концу цивилизации», — заверил господин Шустов. Он снова отметил успехи США: американские ученые за счет государственных средств отслеживают маршруты 18 тыс. объектов, которые в ближайшие 300 лет могут сблизиться с Землей. «В России такой системной государственной поддержки нет, поэтому наш вклад в обнаружение опасных космических тел — 0,1%, даже меньше», — признал он.

В конце выступления Борис Шустов заявил, что «Россия должна создать собственную программу противодействия космическим угрозам» — по его мнению, это возможно «лишь при тесном взаимодействии космической отрасли с научными центрами».

Часть коллег отнеслась к этой идее пессимистически. Экс-глава РАН Владимир Фортов предупредил, что академики должны подготовить для чиновников подробное обоснование программы — «с четкой цифрой, сколько наша космическая отрасль теряет из-за мусора». А проект против астероидов, по его мнению, будет отклонен, «поскольку такие события все-таки редкость». «Чтобы остановить космический объект диаметром в километр, надо держать на орбите ядерные заряды, создать совершенно новые способы доставки… Иными словами, ничего мы с ним сделать не сможем», — сказал он.

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Но директор департамента стратегического управления «Роскосмоса» Юрий Макаров, напротив, поддержал инициативу ученых. «США каждый запуск сопровождают подробным прогнозом потенциальных опасностей столкновения с космическим мусором», — рассказал он. По его словам, госкомпания и раньше предлагала подобные программы, однако «министерства экономического блока очень сдержанно относятся к финансированию этих работ». «Приоритет — в поддержании существующей орбитальной группировки, а подобные инициативы воспринимаются как некая экзотика», — сказал господин Макаров. В конце выступления представитель «Роскосмоса» предложил президенту РАН совместно подготовить еще один национальный проект «в области космической деятельности».

Значимой частью такого проекта, пообещал господин Макаров, станет «мониторинг космического пространства на предмет парирования угроз».

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