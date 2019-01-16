Врачи рассказали об опасности купания в проруби

Источник: РИА Новости

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.

«С медицинской точки зрения, купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет. Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше», — рассказала РИА Новости врач-терапевт Марина Анисимова.

Она пояснила, что здоровые люди, которые решат искупаться в проруби без подготовки, могут получить переохлаждение, что повышает вероятность простудных заболеваний. Кроме того, при переохлаждении снижается иммунитет и возникает большая уязвимость подверженности вирусным и бактериальным инфекциям.

Если мы говорим о людях, страдающих какими-то заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, то резкий перепад температур может вызвать развитие тотальной аритмии, резкое повышение или снижение артериального давления, как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт. Марина Анисимова. врач-терапевт

При этом начинать готовиться к купанию, по словам терапевта, нужно как минимум за полгода.