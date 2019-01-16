Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин
Самый большой и брутальный Kia: его назвали «Теллурид» (фото)
Меган Маркл назвала возможное имя будущей дочки
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Мать-убийца оставила детей умирать в запертой квартире в Москве
Инопланетяне крупно подставили россиянина
Сборная России проиграла в матче группового этапа ЧМ по гандболу
Чешский биатлонист: Трудно уважать такого человека, как Логинов
«Зачем вы это делаете?»: Зубков о ценах на заправках «Газпрома»
Умер Александр Саркисов
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
07:26 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали об опасности купания в проруби

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Купание в проруби на Крещение едва ли пойдет на пользу организму незакаленного человека, однако может нести угрозы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: РИА Новости

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.

«С медицинской точки зрения, купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет. Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше», — рассказала РИА Новости врач-терапевт Марина Анисимова.

Она пояснила, что здоровые люди, которые решат искупаться в проруби без подготовки, могут получить переохлаждение, что повышает вероятность простудных заболеваний. Кроме того, при переохлаждении снижается иммунитет и возникает большая уязвимость подверженности вирусным и бактериальным инфекциям.

Если мы говорим о людях, страдающих какими-то заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, то резкий перепад температур может вызвать развитие тотальной аритмии, резкое повышение или снижение артериального давления, как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт.
Марина Анисимова.
врач-терапевт

При этом начинать готовиться к купанию, по словам терапевта, нужно как минимум за полгода.

В свою очередь главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова рассказала РИА Новости, что закаливание должно быть постепенным, человек должен оценивать, как оно влияет на организм. Если нет негативного воздействия, можно принимать решение о купании на Крещение.

 'Тебя не накормят!' Учителя в Челнах не пустили школьника в столовую
Новогодний подарок от властей: украинцам предложили сжечь свои дома
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
McDonald’s лишился Big Mac
Российскую певицу Ханну на Багамах укусила акула
Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах
В Уфе полицейские избили следователей в отделе полиции
Спорт
Сборная России проиграла в матче группового этапа ЧМ по гандболу Тимур Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Белорусская фирма покупает в России большой автомобильный завод ФАС разрешила купить мощности закрытого несколько лет назад завода белорусско-британскому «Юнисон»
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Поэтический конкурс № 9. Голосование 393
Многодетный отец узнал, что является отцом только одного ребенка 312
Хочу! В 5 лет! Истерика 187
Как поступить 176
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь