Помеху финансовой культуре россиян нашли в русских сказках

По его словам, даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут поступать неправильно. «Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», сказал Швецов.