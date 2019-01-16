В Красноярске заменят таблички с названием остановки «святой гастроном»
КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Таблички с грубыми ошибками на русском и английском языках на остановочных пунктах в Красноярске заменят к 20 февраля, сообщили РИА Новости в
КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Таблички с грубыми ошибками на русском и английском языках на остановочных пунктах в Красноярске заменят к 20 февраля, сообщили РИА Новости в
Ранее красноярский журналист Александр Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook разместил фотографии, на которых запечатлены таблички с ошибками в названиях остановок на английском и русском языках. В частности, остановка «Гастроном» называется «st. Gastronom», что буквально означает «святой гастроном». После этого была обнаружена табличка, где название остановки в честь заслуженного артиста СССР, выдающегося хореографа Михаила Годенко написано с опечаткой «Гаденко».
«Таблички с некорректными надписями заменят до 20 февраля», — сказал собеседник агентства.
В мэрии сообщили, что искать виновных в данном инциденте не планируется. Таблички с английскими названиями начали появляться в Красноярске недавно в связи с проведением Универсиады в марте и планирующимся наплывом зарубежных гостей.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет