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17:11 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске заменят таблички с названием остановки «святой гастроном»

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Таблички с грубыми ошибками на русском и английском языках на остановочных пунктах в Красноярске заменят к 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Ранее красноярский журналист Александр Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook разместил фотографии, на которых запечатлены таблички с ошибками в названиях остановок на английском и русском языках. В частности, остановка «Гастроном» называется «st. Gastronom», что буквально означает «святой гастроном». После этого была обнаружена табличка, где название остановки в честь заслуженного артиста СССР, выдающегося хореографа Михаила Годенко написано с опечаткой «Гаденко».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Таблички с некорректными надписями заменят до 20 февраля», — сказал собеседник агентства.

В мэрии сообщили, что искать виновных в данном инциденте не планируется. Таблички с английскими названиями начали появляться в Красноярске недавно в связи с проведением Универсиады в марте и планирующимся наплывом зарубежных гостей.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта.

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