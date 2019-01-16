В Красноярске заменят таблички с названием остановки «святой гастроном»

Ранее красноярский журналист Александр Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook разместил фотографии, на которых запечатлены таблички с ошибками в названиях остановок на английском и русском языках. В частности, остановка «Гастроном» называется «st. Gastronom», что буквально означает «святой гастроном». После этого была обнаружена табличка, где название остановки в честь заслуженного артиста СССР, выдающегося хореографа Михаила Годенко написано с опечаткой «Гаденко».