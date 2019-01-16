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09:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Семейство сов покорило сердце фотографа

Фотограф дикой природы Рассел Сэвори несколько месяцев документировал жизнь сов в английском графстве Эссекс.

В объектив фотографа попала семья из пяти сов. Пернатые родители и три птенца живут в заброшенном сарае возле города Молдон.

Эти маленькие совы относятся к виду домовых сычей. Длина их тела — 21−23 сантиметра.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным британского общества по защите прав птиц, в Англии насчитывается около 5700 пар домовых сычей. Их популяция сокращается.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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