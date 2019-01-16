Семейство сов покорило сердце фотографа
Фотограф дикой природы Рассел Сэвори несколько месяцев документировал жизнь сов в английском графстве Эссекс.
Фотограф дикой природы Рассел Сэвори несколько месяцев документировал жизнь сов в английском графстве Эссекс.
В объектив фотографа попала семья из пяти сов. Пернатые родители и три птенца живут в заброшенном сарае возле города Молдон.
Эти маленькие совы относятся к виду домовых сычей. Длина их тела — 21−23 сантиметра.
По данным британского общества по защите прав птиц, в Англии насчитывается около 5700 пар домовых сычей. Их популяция сокращается.