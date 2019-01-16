В Перу обнаружили новое массовое захоронение с останками более 130 детей

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«Мы обнаружили захоронение с останками 132 детей и 262 лам. Самым новым является то, что из 132 детей 10, по-видимому, принадлежали к элите чиму. Они были облачены в головные уборы из перьев и одежду очень хорошего качества, расписанную материалами», — заявил археолог.

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По словам Прието, который руководит группой исследователей, ответственных за находку, археологи ведут работы в районе Уанчако на севере Перу. Археолог уточнил, что обнаружение останков детей, возраст которых варьируется от 6 до 14 лет, является результатом работы, которая осуществляется с 2016 года под эгидой National Geographic.

Как заявил археолог, открытие указывает на то, что в культуре Чиму приносились в жертву не только дети из низших социальных слоев, но и «лидеры чиму также жертвовали своими собственными детьми», о чем свидетельствует роскошь, с которой некоторое дети были захоронены. Согласно времени, когда, предположительно, было совершено жертвоприношение, одной из предполагаемых целей таких человеческих жертв было избавление от неблагоприятных природных явлений (в частности, Эль-Ниньо).

По словам Прието, жертвоприношения детей играли важную роль не только в религиозных ритуалах чиму, но и оказывали влияние на «ремесленную индустрию».

Подобно тому, как египтяне развивали похоронную индустрию, создавая монументальные мавзолеи или саркофаги, похоже, что чиму также стремились к тому, чтобы их жертвоприношения сопровождались окрашенными тканями, артефактами из металла … и экзотическими перьями, привезенными из Амазонии.

Ранее археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей. По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам, по всей видимости, были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху существования в этом регионе малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.