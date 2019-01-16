Пензенский губернатор пообещал закупить койки после скандала с кроватями

История с размещением пациентов Кузнецкой межрайонной больницы на кроватях, состоящих из деревянного щита, положенного на два стула, вызвала общественный резонанс после появления фото таких «коек» в сети. Главврач больницы Алексей Потапов ранее заявил РИА Новости, что в больнице установлено кроватей столько, сколько положено по нормативу, но после новогодних праздников произошел наплыв экстренно госпитализированных пациентов, из-за чего пришлось разворачивать такие дополнительные койки. Главврач заверил, что теперь больница закупит резервные койки.

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«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», — написал Белозерцев в среду в своем микроблоге Twitter.

Ранее областной минздрав назвал недопустимой ситуацию с госпитализацией пациентов на «импровизированные» койки и заявил, что даст оценку действиям администрации больницы.

По данному факту также начала проверку прокуратура.