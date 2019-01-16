В центре Египта нашли две гробницы римского периода

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Оазис Дахла расположен восточнее Нила, в Ливийской пустыне. Кочевые племена селились здесь еще 12 тысяч лет назад. Оазис попал под власть египтян примерно 4,5 тысячи лет назад, в эпоху VI династии. В римский период Дахла процветала. Жители оазиса поставляли в другие части империи зерно, оливковое масло и вино; здесь строились храмы из камня и кирпича-сырца. Археологи находили в римских поселениях многочисленные тексты на греческом языке.

В 1978 году археологи из Канады, США и Египта начали раскопки в нескольких поселениях Дахлы. В одном из них, деревне Мут, в сезоне 2018 года были найдены две гробницы римского периода.

В одной из них сохранилась лестница из 20 ступенек, ведущая в холл, сделанный из кирпича-сырца и две погребальные камеры. В ней археологи нашли человеческие останки, керамические лампы и сосуды. Вторая гробница, расположенная к востоку от первой, была построена из кирпича-сырца. В ней сохранился коридор, который вел в сводчатую погребальную камеру. На стенах гробницы частично видны фрески, изображающие процесс мумификации умерших.