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13:08 (мск), источник: N + 1

В центре Египта нашли две гробницы римского периода

Археологи нашли в оазисе Дахла, расположенном в центре Египта, две гробницы римского периода, сообщается на странице Министерства древностей Египта в фейсбуке. Помимо человеческих останков и погребальных даров в них сохранились фрески, изображающие процесс мумификации умерших.

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6
фотографий

Оазис Дахла расположен восточнее Нила, в Ливийской пустыне. Кочевые племена селились здесь еще 12 тысяч лет назад. Оазис попал под власть египтян примерно 4,5 тысячи лет назад, в эпоху VI династии. В римский период Дахла процветала. Жители оазиса поставляли в другие части империи зерно, оливковое масло и вино; здесь строились храмы из камня и кирпича-сырца. Археологи находили в римских поселениях многочисленные тексты на греческом языке.

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В 1978 году археологи из Канады, США и Египта начали раскопки в нескольких поселениях Дахлы. В одном из них, деревне Мут, в сезоне 2018 года были найдены две гробницы римского периода.

В одной из них сохранилась лестница из 20 ступенек, ведущая в холл, сделанный из кирпича-сырца и две погребальные камеры. В ней археологи нашли человеческие останки, керамические лампы и сосуды. Вторая гробница, расположенная к востоку от первой, была построена из кирпича-сырца. В ней сохранился коридор, который вел в сводчатую погребальную камеру. На стенах гробницы частично видны фрески, изображающие процесс мумификации умерших.

Екатерина Русакова

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