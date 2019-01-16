Отдых на пятерых за 35 миллионов рублей
Что могло входить в самый дорогой тур по России.
Представьте себе шале в европейском стиле в самом центре Красной поляны: огромная площадь, личный бассейн, пруд, гамак, вид на заснеженные шапки гор и дворецкий, который исполнит любой каприз. Представили? Так вот там можно жить год за те деньги, которые выложила за свою поездку неназванная семья из пяти человек. 35 млн руб. можно потратить и более изобретательно, рассказала менеджер Universal Travel Анна Дашевская и предупредила, что придется раскошелиться на сопровождающих:
Рыбалка в
каких-тонеобычных местах, куда надо лететь на вертолете. Это какие-тосибирские реки, что там обычно водится: нельма, муксун. Мой клиент ездил на рыбалку, это была, по-моему,Эвенкия, соответственно, у него было два сопровождающих: один — каюр, который помогал рыбачить, встречал, когда он прилетел, и вез его на собачей упряжке, а второй был переводчиком к этому каюру.
Все собеседники «Ъ FM» в туротрасли убеждены, что 35 млн могла стоить только поездка в труднодоступные уголки страны. Еще бы, ведь индивидуальный трансфер может забрать половину бюджета. Например, на Байкал ездит специальный люксовый швейцарский поезд, где вместе с пассажирами размещается целый оркестр. На Камчатке не обойтись без вертолета: час аренды Ми-8 стоит около 250 тыс. руб. Чуть больше придется выложить за частный самолет, правда, все зависит от его класса. Если богатый турист едет на море, то арендовать 40-метровую яхту на неделю стоит больше миллиона. Но если все это наскучило, то гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин предлагает взять атомный ледокол за 2 млн руб. на 12 дней: «“Все включено”, каюты достаточно скромные. Они выходят из Мурманска, идут частично по Северному морскому пути. В основном это ледовые поля, наблюдение за фауной Заполярья, иногда северное сияние. На 12-й день они достигают полюса, высаживаются, гуляют вокруг символического флажка, водят хороводы, пьют шампанское, пускают ракеты».
Это могла быть даже аренда подводной лодки: в
Но, возможно, дело не в деньгах. Ведь есть те, кому по службе запрещено покидать страну. Или обеспеченный турист вообще мог находиться под подпиской о невыезде.
Второе место в рейтинге самых дорогих туров, проданных в 2018 году в России, заняла поездка в Турцию. За проживание и питание в пятизвездочном отеле Анталии семья из трех человек заплатила почти 10 млн руб. Перелет не был включен в стоимость путевки. Сколько продлилось путешествие, тоже неизвестно.
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