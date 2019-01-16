Набивают цену: Мадонну ждут на «Евровидении»

Источник: AP 2019

В случае их удачного завершения, Мадонна примет участие в конкурсе в качестве приглашенной звезды. В соответствии с правилами конкурса, с 2015 года в финале «Евровидения» выступают не только участники с их лучшими песнями, но также и международная звезда, которая может представить свой новый хит в качестве хедлайнера.

Сообщается, что в ходе переговоров с Мадонной организаторам конкурса удалось добиться от нее принципиального согласия на участие, однако подробности переговоров неизвестны.

В частности, говорится о том, что стороны не смогли на данный момент прийти к единому мнению в финансовом вопросе. Продолжаются переговоры о гонораре, который получит актриса за свое выступление.

В самой Израильской национальной телерадиовещательной корпорации подчеркнули, что работа над художественной программой «Евровидения» находится в подготовительной стадии. Представители организаторов отметили, что список звезд, которых планируется пригласить для участия в шоу, также не готов окончательно.

«В настоящее время мы разрабатываем художественную программу для “Евровидения-2019”. Со временем мы опубликуем список артистов, которые примут участие в нем», — сообщили организаторы конкурса.

В 2016 году на сцену «Евровидения» в Стокгольме в качестве приглашенной звезды вышел американский певец Джастин Тимберлейк, который представил свою песню «Can’t stop the feeling», вошедшую в саундтрек к мультфильму «Тролли». На следующий год, когда конкурс переехал в Киев, хедлайнером стала триумфатор «Евровидения-2004» Руслана, которая спела новую песню «It’s Magical».

В преддверии самого «Евровидения», которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, нарастает напряжение среди всех причастных к событию, и многие пытаются угадать будущих участников. Так, в России в сети был опубликован список артистов, которые якобы попали в шорт-лист как возможные кандидаты на участие в конкурсе.

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Среди возможных представителей от России в списке значились Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Manizha, Александр Панайотов, Егор Крид, Елена Темникова, а также Сергей Лазарев. Публикация списка в сети вызвала серьезные обсуждения среди зрителей и экспертов.

Например, в поддержку кандидатуры Киркорова, который уже выступал на «Евровидении» в 1995 году, выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. Он выразил уверенность в том, что артист был еще не готов к победе, когда участвовал в конкурсе в первый раз.

Впоследствии представители холдинга ВГТРК, получившего права на трансляцию в соответствии с действующей очередностью каналов, входящих в Совет Европейского вещательного союза, назвали список фальшивым и пообещали официально назвать имя участника от России в конце января.

Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января. Организаторы

Публикация фальшивого списка только подогрела и без того традиционно растущий к Новому году интерес россиян к «Евровидению». Уже в середине декабря поклонники группы «Ленинград» пытались уговорить лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова выступить на конкурсе.

Несмотря, а во многом и благодаря, эпатажному образу Шнурова многие подписчики его инстаграма завалили музыканта комментариями с просьбой выступить на шоу от России. В ответ на это он только поблагодарил их за посещение своих собственных концертов.