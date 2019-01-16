Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка вернулась к хозяевам спустя 5 лет
Самые дорогие «Порше» (и не только)
10 вредных заблуждений о раке
Чего не хватает Александру Кокорину в СИЗО
История россиянки о жизни в Греции
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
РФС: Дюков является единственным кандидатом на пост президента
Известный актер не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу
Популярное в 90-е увлечение захватило россиян
Поезда, которые могут конкурировать с самолетам (фото)
Цены за пол-литра бензина - такое тоже возможно
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
8Трамп посетил границу с Мексикой
14:33 (мск), источник: N + 1

В Подмосковье нашли созданный 4,5 тысячи лет назад некрополь

Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Подмосковье некрополь представителей фатьяновской культуры, который был сооружен 4,5 тысячи лет назад. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию N+1, в погребениях археологи нашли отлично сохранившиеся боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды.

Боевой длиннолопастный каменный топор из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

Фатьяновская культура существовала на территории центральной России во второй половине III-середине II тысячелетий до нашей эры. Исследователи считают ее локальным вариантом культуры шнуровой керамики (другое название — культура боевых топоров), распространенной в Восточной и Центральной Европе.

Предположительно, фатьяновцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Литвы.

Они уже не были только охотниками-собирателями, хотя охота и рыболовство, по-видимому, играли большое значение в их хозяйстве. Они разводили свиней, коз, коров, овец и лошадей, возможно, занимались земледелием, умели выплавлять медь и бронзу. Представители фатьяновской культуры держали домашних собак, передвигались они на четырехколесных телегах и двухколесных повозках. Эти люди строили укрепленные поселения по берегам рек, но жили ли они в них постоянно или кочевали, неизвестно.

Кремневые наконечники копий из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

К моменту появления фатьяновцев на территории между Волгой и Окой жили представители волосовской культуры — охотники и рыболовы. Соседство фатьяновцев и волосовцев не всегда было мирным; исследователи находили погребения фатьяновцев, вероятно, убитых волосовцами. В их телах застряли наконечники волосовских стрел. Исчезновение фатьяновских племен археологи связывают с ассимиляцией с другими племенами, которые появились в северо-западной части России после них. По другой версии фатьяновцы и волосовцы вымирали в результате обмена инфекциями.

Боевой длиннолопастный каменный топор из некрополя на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

Неизвестный ранее некрополь, археологический памятник «Павловская слобода», нашли в Истринском районе Московской области во время охранных работ перед строительством частного детского центра. Сейчас здесь ведутся раскопки, но исследователи уже обнаружили хорошо сохранившиеся кремневые наконечники дротиков и топор-клин, сделанный из шлифованного кремня, кремневые пластины, которые, по-видимому, использовались, как лезвия ножа, погребальные сосуды с орнаментом в виде перевитого шнура. В погребениях были найдены каменные боевые топоры, сделанные из диорита, весом около 800 граммов, которые представляли собой точные копии бронзовых топоров.

Это боевой топор, которые использовали на войне: им проламывали голову врагу. Топор тяжелый, и в сочетании с длинным древкам представляет собой ужасное оружие. Есть много захоронений с пробитыми черепами, и недооценивать силу таких вещей нельзя: если таким томагавком попасть в любую часть черепа, то человека ждет мгновенная смерть.
Ася Энговатова
заместитель директора по науке ИА РАН
Кремневые наконечники стрел из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

По словам археологов, находка оказалась исключительно редкой, до этого памятники фатьяновской культуры на территории Московской области находили в середине прошлого века. «На памятнике “Павловская слобода” уже получены десятки образцов древесного тлена и угля из перекрытия могильной камеры, которые позволят провести радиоуглеродный анализ и впервые точно датировать фатьяновский могильник. Мы сможем сравнить полученные датировки с базами данные европейских шнуровых культур и достоверно определить место фатьяновцев в этой общности», — объясняет Энговатова.

После завершения археологических работ организаторы детского центра планируют создать на его территории экспозицию найденных артефактов.

Екатерина Русакова

 Физики впервые построили акустический изолятор Черна
Насадка на умную колонку защитит пользователей от прослушки
Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России
В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка
Российский чиновник объявил режим ЧС ради коррупционной сделки
В Сербии накануне визита Путина задержали группу боевиков
Распятие с клоуном вызвало возмущение арабов-христиан в Израиле
Биатлонистке Слепцовой предложили норвежский паспорт
Чешские биатлонисты отказались уважать россиянина из-за допинга
Спорт
«Покажи огонь»: самый рискованный номер в карьере Медведевой Экс-фигурист Миша Ге, сосредоточившийся на работе хореографа, поведал подробности того, как проходила работа над новой короткой программой Евгении Медведевой
Hi-Tech
Раскрыты подробности о гибком iPhone Его придется дожидаться по крайней мере до 2020 года.
Авто
Авария с судьей: сотрудники ГИБДД не внесли ДТП в базу Военного судью из Краснодара обвиняют в том, что он сбил девушку. Однако информации о случившейся аварии в базе ГИБДД нет
Кино
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках Ведущий прокомментировал информацию о приступе удушья, который якобы случился с певицей на шоу «Сегодня вечером»
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Популярные темы на «Детях»
Многодетный отец узнал, что является отцом только одного ребенка 383
Какое то жертвоприношение. Почему ради ребенка надо усыпить кота?! 365
Предать родных. 353
Как поступить 246
Леди
Как выглядеть красиво с нестандартной фигурой Любая девушка может найти в своей фигуре какие-то недостатки, но их легко превратить в достоинства, правильно подобрав одежду
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь