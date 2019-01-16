В Подмосковье нашли созданный 4,5 тысячи лет назад некрополь
Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Подмосковье некрополь представителей фатьяновской культуры, который был сооружен 4,5 тысячи лет назад. Как сообщается в
Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Подмосковье некрополь представителей фатьяновской культуры, который был сооружен 4,5 тысячи лет назад. Как сообщается в
Фатьяновская культура существовала на территории центральной России во второй половине
Предположительно, фатьяновцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Литвы.
Они уже не были только
К моменту появления фатьяновцев на территории между Волгой и Окой жили представители волосовской культуры — охотники и рыболовы. Соседство фатьяновцев и волосовцев не всегда было мирным; исследователи находили погребения фатьяновцев, вероятно, убитых волосовцами. В их телах застряли наконечники волосовских стрел. Исчезновение фатьяновских племен археологи связывают с ассимиляцией с другими племенами, которые появились в
Неизвестный ранее некрополь, археологический памятник «Павловская слобода», нашли в Истринском районе Московской области во время охранных работ перед строительством частного детского центра. Сейчас здесь ведутся раскопки, но исследователи уже обнаружили хорошо сохранившиеся кремневые наконечники дротиков и
Это боевой топор, которые использовали на войне: им проламывали голову врагу. Топор тяжелый, и в сочетании с длинным древкам представляет собой ужасное оружие. Есть много захоронений с пробитыми черепами, и недооценивать силу таких вещей нельзя: если таким томагавком попасть в любую часть черепа, то человека ждет мгновенная смерть.
По словам археологов, находка оказалась исключительно редкой, до этого памятники фатьяновской культуры на территории Московской области находили в середине прошлого века. «На памятнике “Павловская слобода” уже получены десятки образцов древесного тлена и угля из перекрытия могильной камеры, которые позволят провести радиоуглеродный анализ и впервые точно датировать фатьяновский могильник. Мы сможем сравнить полученные датировки с базами данные европейских шнуровых культур и достоверно определить место фатьяновцев в этой общности», — объясняет Энговатова.
После завершения археологических работ организаторы детского центра планируют создать на его территории экспозицию найденных артефактов.
Екатерина Русакова