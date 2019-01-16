В Подмосковье нашли созданный 4,5 тысячи лет назад некрополь

Боевой длиннолопастный каменный топор из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

Фатьяновская культура существовала на территории центральной России во второй половине III-середине II тысячелетий до нашей эры. Исследователи считают ее локальным вариантом культуры шнуровой керамики (другое название — культура боевых топоров), распространенной в Восточной и Центральной Европе.

Предположительно, фатьяновцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Литвы.

Они уже не были только охотниками-собирателями, хотя охота и рыболовство, по-видимому, играли большое значение в их хозяйстве. Они разводили свиней, коз, коров, овец и лошадей, возможно, занимались земледелием, умели выплавлять медь и бронзу. Представители фатьяновской культуры держали домашних собак, передвигались они на четырехколесных телегах и двухколесных повозках. Эти люди строили укрепленные поселения по берегам рек, но жили ли они в них постоянно или кочевали, неизвестно.

Кремневые наконечники копий из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

К моменту появления фатьяновцев на территории между Волгой и Окой жили представители волосовской культуры — охотники и рыболовы. Соседство фатьяновцев и волосовцев не всегда было мирным; исследователи находили погребения фатьяновцев, вероятно, убитых волосовцами. В их телах застряли наконечники волосовских стрел. Исчезновение фатьяновских племен археологи связывают с ассимиляцией с другими племенами, которые появились в северо-западной части России после них. По другой версии фатьяновцы и волосовцы вымирали в результате обмена инфекциями.

Боевой длиннолопастный каменный топор из некрополя на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

Неизвестный ранее некрополь, археологический памятник «Павловская слобода», нашли в Истринском районе Московской области во время охранных работ перед строительством частного детского центра. Сейчас здесь ведутся раскопки, но исследователи уже обнаружили хорошо сохранившиеся кремневые наконечники дротиков и топор-клин, сделанный из шлифованного кремня, кремневые пластины, которые, по-видимому, использовались, как лезвия ножа, погребальные сосуды с орнаментом в виде перевитого шнура. В погребениях были найдены каменные боевые топоры, сделанные из диорита, весом около 800 граммов, которые представляли собой точные копии бронзовых топоров.

Это боевой топор, которые использовали на войне: им проламывали голову врагу. Топор тяжелый, и в сочетании с длинным древкам представляет собой ужасное оружие. Есть много захоронений с пробитыми черепами, и недооценивать силу таких вещей нельзя: если таким томагавком попасть в любую часть черепа, то человека ждет мгновенная смерть. Ася Энговатова заместитель директора по науке ИА РАН

Кремневые наконечники стрел из некрополя «Павловская слобода» на Истре. | Источник: Институт археологии РАН

По словам археологов, находка оказалась исключительно редкой, до этого памятники фатьяновской культуры на территории Московской области находили в середине прошлого века. «На памятнике “Павловская слобода” уже получены десятки образцов древесного тлена и угля из перекрытия могильной камеры, которые позволят провести радиоуглеродный анализ и впервые точно датировать фатьяновский могильник. Мы сможем сравнить полученные датировки с базами данные европейских шнуровых культур и достоверно определить место фатьяновцев в этой общности», — объясняет Энговатова.

После завершения археологических работ организаторы детского центра планируют создать на его территории экспозицию найденных артефактов.