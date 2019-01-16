В Японии есть гостиница, где работают только роботы. Спустя 4 года половину пришлось уволить
Роботы не справлялись со своими обязанностями — не умели делать ксерокопии паспортов и будили постояльцев фразой «Чем могу помочь?», когда те храпели.
Роботы не справлялись со своими обязанностями — не умели делать ксерокопии паспортов и будили постояльцев фразой «Чем могу помочь?», когда те храпели.
Администрации отеля
Оказалось, что при всей высокотехнологичности роботам не даются простейшие операции: так, механические динозавры, которые выполняли функции работников на стойке регистрации в отеле, не умеют делать ксерокопию паспортов и им постоянно приходилось с этим помогать.
При этом руководители