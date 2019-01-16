В Японии есть гостиница, где работают только роботы. Спустя 4 года половину пришлось уволить

Администрации отеля Henn-na в Японии, где постояльцев обслуживали 243 робота, решила сократить половину «персонала» и заменить людьми, пишет The Wall Street Journal. К сожалению, роботы очень плохо справляются со своими обязанностями и постоянно создают проблемы на рабочем месте. Отель открылся в 2015 году, а решение о сокращении штата руководство приняло в январе 2019. Вместо уволенных роботов наймут людей.

Оказалось, что при всей высокотехнологичности роботам не даются простейшие операции: так, механические динозавры, которые выполняли функции работников на стойке регистрации в отеле, не умеют делать ксерокопию паспортов и им постоянно приходилось с этим помогать. Роботы-носильщики умели доставлять багаж лишь в 24 номера из 100, и то в том случае, если погода не была дождливой или снежной, а сталкиваясь в коридоре, они зависали в попытках пропустить друг друга. Кроме того, робот-помощник, который есть в каждом номере, будил постояльцев, если те храпели, и спрашивал, чем он может им помочь.